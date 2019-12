“Amo Gabriele di Bello, lo bacerei sempre”. Chi è Alice De Carlo, la Tina di Ognuno è perfetto

Gabriele è il protagonista – insieme ad Alice De Carlo – della fiction ‘Ognuno è perfetto’, che su Raiuno è stata seguita, all’esordio, da più di 4,5 milioni di spettatori. Diretta da Giacomo Campiotti, interpretata anche da Cristiana Capotondi ed Edoardo Leo, la serie tv racconta l’amore fra Rick e Tina, interpretati da Gabriele Di Bello e Alice De Carlo, fidanzati nella vita reale.

Rick è un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down, stufo di "finti tirocini" e desideroso di un lavoro vero. Ivan, suo padre, ha appena ceduto l'attività per dedicarsi a lui e consentire ad Alessia, sua madre, di riprendere la carriera. La svolta arriva quando Miriam assume il giovane nel reparto packaging della cioccolateria di famiglia: oltre a trovare un impiego, il giovane incontra uno straordinario gruppo di ragazzi disabili con cui fa subito amicizia.

















Tra i protagonisti di 'Ognuno è perfetto', c'è Alice De Carlo, che interpreta Tina, una ragazza che con lei condivide la peculiarità della sindrome di Down. Per Alice è stata la prima volta in assoluto su un set importante. La recitazione, però, è da sempre una delle sue più grandi passioni. "Sono molto contenta di essere riuscita a realizzare questo sogno. Ogni produzione alla quale ho partecipato è stata un'emozione unica. Ho anche un altro progetto in cantiere ma non posso rivelare molto…", ha dichiarato in un'intervista a Leggo.















Alice De Carlo ha 24 anni, lavora per una compagnia telefonica, ama la cucina e il ballo. "Mi occupo di accogliere i clienti e aiutarli nell'attivazione delle schede telefoniche. È un lavoro che amo molto", ha detto ancora in un'intervista. In televisione l'abbiamo vista nei panni di Tina, una giovane esuberante, di origini albanesi, dipendente del reparto packaging dell'azienda di cioccolato. Si affeziona a Rick (Gabriele Di Bello) fin dal loro primo incontro. Non prova timore alcuno nell'esprimere i suoi sentimenti e non si vergogna della sua condizione. "Me ne frego di avere un cromosoma in più o in meno. – ha detto Alice – Sono una ragazza normale, che vive come tutte le altre".









La passione per la recitazione, inoltre, è comune a quella del suo fidanzato, Gabriele Di Bello, con il quale ha recitato nella fiction prodotta da Alessandro Passadore. I due si sono conosciuti nel 2014 sul set della docu-fiction ‘Hotel 6 stelle’. Il 3 settembre si sono incontrati e il 7 settembre erano già fidanzati. “Gabriele mi ha conquistato con il suo bellissimo sorriso e con i suoi meravigliosi occhi. C’è stato un colpo di fulmine, con lui non mollo mai”, ha detto la giovane attirice ospite ai Soliti ignoti di Amadeus. Poi, dopo un dolcissimo ‘Ti amo’, lo ha baciato con passione e ha commentato: “Non solo sono innamorata di lui ma se potessi lo bacerei tutto il tempo”.

