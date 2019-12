Paolo Ciavarro è diventato un noto volto dello spettacolo. Figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, Paolo si è laureato in Economia e Business all’Università Luiss di Roma e per moltissimi anni ha anche giocato nella squadra giovanile della Roma fino ai 17 anni, coltivando la sua passione per il calcio che nutre fin da quando era un bambino.

L'esordio in tv per Paolo Ciavaro è arrivato nel 2013, quando ha partecipato alla trasmissione Pechino Express in coppia con il padre Massimo a cui somiglia in maniera impressionante. I due sono arrivati fino all'ottava puntata e conquistato il favore del pubblico. Poco dopo Paolo è stato scelto da Barbara Palombelli per entrare nel cast di Forum, diventando uno dei personaggi più amati dalla trasmissione. Nel 2017 Paolo Ciavarro si fa notare anche da Maria De Filippi, che gli affida il day-time di Amici.

















Nella sua prima edizione di Amici Paolo Ciavarro è al fianco di Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, mentre l'anno successivo arriva la ballerina Lorella Bocci che prende il posto del marito di Belen Rodriguez. L'esperienza come conduttore ad Amici per Paolo è stata inaspettata: "Quando Maria De Filippi mi ha chiamato, dopo avermi visto a Forum, mi tremavano le gambe per la gioia. Ma la vera maniaca del programma è la mia fidanzata Alicia", aveva confidato.















"Mi danno del raccomandato – aveva spiegato qualche tempo fa Paolo Ciavarro alla rivista Oggi – Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono 'figlio di…'. Anche su Internet quanti insulti arrivano. Ho la corazza. Dai miei genitori ho imparato l'umiltà. In questo mestiere un giorno sei alle stelle, il giorno dopo nessuno si ricorda di te. I miei lo hanno vissuto sulla loro pelle".











Paolo Ciavarro è nato a Roma il 22 ottobre 1991, è alto circa un metro e ottanta centimetri per un peso di circa settantotto chilogrammi. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si sa che fino a poco tempo fa era felicemente fidanzato con Alicia Bosco, una bellissima ragazza estranea al mondo del gossip e della tv ma non è dato sapere se ad oggi stiano ancora insieme. Ai tempi del suo arrivo ad Amici, Paolo Ciavarro aveva raccontato: “Stiamo insieme da 4 anni, sono super fedele. A Forum mi prendono un po’ in giro, ma la vera trasgressione è la serietà. Mi piacerebbe diventare un papà giovane”.

