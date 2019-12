Non smette di far discutere la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. A quasi un mese e mezzo di distanza dal loro primo incontro negli studi di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere, dopo l’addio della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sono tornati protagonisti indiscussi del trono over. A non credere nel futuro di questa coppia, però, sono in tanti, in primis Tina Cipollari, che qualche settimana fa, intervistata dalla rivista ‘Adesso’, l’opinionista aveva avvertito la storica ‘nemica’.

“Stai attenta, Juan Luis ti spezzerà il cuore”, aveva detto l’opinionista, spiegando che il cavaliere di origini venezuelane, a suo parere, non diventerà mai il suo fidanzato, facendo vivere alla dama l’ennesima delusione amorosa. I dubbi sulla buona fede di Juan Luis si fanno sempre più forti e le segnalazioni sull’uomo lo rendono difficilmente difendibile. (Continua a leggere dopo la foto)

















Lunedì 16 dicembre, infatti, si sono registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne e le anticipazioni parlano di qualcosa di clamoroso. La lite tra il cavaliere con Armando Incarnato ha scatenato lo studio di “Uomini e Donne” e il loro scontro ha travolto Gemma Galgani che è scoppiata in lacrime. “Mi dispiace – ha spiegato Juan commentando la relazione tra Armando e Veronica – è che poi si fanno degli appunti sulla mia storia con Gemma, che si vogliono dare insegnamenti quando non c’è nulla da insegnare”. (Continua a leggere dopo la foto)















A quel punto Armando ha rincarato la dose continuando, come la volta scorsa, a dargli del falso, e porta a Gianni Sperti e Tina Cipollari i messaggi che Juan Luis avrebbe scambiato con sua sorella, dicendo anche che avrebbe fatto il cascamorto con lei. Le segnalazioni a Uomini e Donne riguardano anche una signora di Firenze che lui definisce amica, ma Armando ha portato delle prove che attestano come la signora non sia solo una conoscente e che lui si è autoinvitato a casa di lei. (Continua a leggere dopo la foto)









A quel punto l’anticipazione clamorosa su Uomini e Donne: “Maria chiede a Gemma se ha il sentore che lui la stia usando, lei afferma di iniziare ad avere dei dubbi al riguardo perché poi lui le ha anche detto chiaramente che tra loro non c’è chimica, i vari compagni di programma iniziano a dirle di lasciarlo, perché sta solo speculando su di lei. – si legge su Ilvicolodellenews – Alla fine lei esce dallo studio disperata e si butta su un divano, arriva Tina a consolarla e finisce con il piangere sulla spalla dell’opinionista”. Sui social i fan del trono over sono già in trepidante attesa per vedere questo storico siparietto tra Gemma e la storica nemica Tina Cipollari.

