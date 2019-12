Un brutto risveglio per Barbara D’Urso. Una vera e propria mazzata che arriva dopo il suo ‘Live’

Barbara D’Urso, più che un risveglio una vera doccia fredda. All’indomani dell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ arrivano pessime notizie per la conduttrice. E dire che la puntata di lunedì sera è stata piena di sorprese e colpi di scena destinati a far discutere per giorni.

Come la litigata epica della stessa Carmelita con Sergio Vessicchio, recentemente radiato dall'Ordine dei Giornalisti per aver pronunciato frasi sessiste che si è scagliato contro tutti in studio ma soprattutto contro la padrona di casa. Che dopo uno scontro acceso l'ha liquidato così: "Siccome la mia televisione non si porta più così come non si portano più quei tuoi capelli, io decido che tu nella mia trasmissione non ci stai. Salutame a soreta, ciao. Chiudere!", ha affermato Barbara per poi chiudere il collegamento.

















E poi, sempre a proposito di 'scintille', lo scontro tra Antonella Elia e Taylor Mega, finito con un gestaccio della bionda e sexy influencer che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori più attenti. Ancora: il faccia a faccia tra Paola Caruso e l'ex, Moreno Merlo, che si è invece concluso tra insulti e offese pesantissime. Insomma, per farla breve, è stata una "puntatona" per gli amanti del genere ma non è bastata.















Barbara D'Urso ha perso la gara degli ascolti. Il suo 'Live – Non è la D'Urso' è stato battuto a mani basse dall'esordio di 'Ognuno è perfetto', la nuova fiction in onda su Rai1 con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi e un gruppo di attori con la sindrome di Down. È stato il programma più visto della serata con ben 4.617.000 spettatori incollati allo schermo e il 20.7% di share.











Al secondo posto su Canale 5 ‘Live – Non è la D’Urso’, con 2.080.000 spettatori e il 13.1% di share, che quindi è stato quasi doppiato dalla fiction. Terzo posto su Rai3 per ‘Report’, con 2.073.000 spettatori e l’8.9% di share. A seguire, ‘Natale a Casa Battista’ su Rai2 (1.270.000 spettatori, share 5.6%), ‘Pan – Viaggio sull’isola che non c’è’ su Italia 1 (1.272.000 spettatori, share 5.5%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (979.000 spettatori, share 5.4%), ‘Grey’s Anatomy’ su La7 (570.000 spettatori, share 2.5%), ‘Spectre’ su Tv8 (565.000 spettatori, share 2.8%), ‘Pizza Hero – La Sfida dei Forni’ sul Nove (290.000 spettatori, share 1.3%).

