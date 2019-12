“Zitta vecchia!”. Poi la linguaccia e il dito medio. Al ‘Live Non è la D’Urso’ la lite tra le ospiti è super trash

L’ultima puntata di Live Non è la D’Urso è stata piuttosto movimentata, con gli ospiti che hanno dato del filo da torcere alla padrona di casa, Barbara D’Urso. In particolare Sergio Vessicchio, il telecronista radiato dall’Ordine dei Giornalisti dopo che nel marzo scorso aveva usato sessiste in diretta tv a proposito di una guardalinee donna.

"Barbara ma perché non diciamo che sei stata radiata dall'albo ed è anche grazie a te che io potrò continuare a parlare", ha esordito riferendosi a una sentenza emessa proprio nei confronti della conduttrice. E quando gli è stato fatto notare che le sue frasi sessiste e il suo atteggiamento meritavano il provvedimento preso, Sergio Vessicchio è andato su tutte le furie. Barbara D'Urso è dovuta intervenire per chiedergli di moderare i toni ma lui, in tutta risposta, è ripartito in quarta e si è scagliato direttamente contro di lei. Una lite che ha visto la D'Urso arrabbiarsi come forse non era mai accaduto in uno dei suoi programmi.

















"Sai che c'è? Io chiudo. Salutami a soreta", ha chiuso così il collegamento con l'ex giornalista Sergio Vessicchio e incassando l'applauso di tutto il pubblico. Ma questa non è stata l'unica lite della serata. Tra due ospiti, infatti, sono volate parole forti e gestacci. Stiamo parlando di Aida Nizar, ex gieffina, e Violega Mangarinan, concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi Spagna e fidanzata dell'ex volto di Uomini e Donne Fabio Colloricchio. La causa dello scontro è presto detta: l'amplesso – giudicato schifoso da Aida Nizar – della coppia avuto davanti alle telecamere di Supervivientes.















"Sono cresciuta con questa che faceva la ridicola in televisione, in Spagna non è nessuno, ha toccato il fondo. – ha detto Violeta – Non capisco come abbia trovato lavoro qui, ma chi ti ha contattato in Italia? Sei una patetica! Chi ti ha contattato? Chi ti ha dato lavoro in Italia? Nessuno ti vuole". Dopo aver fatto la linguacci a ha alzato il dito medio. "Questo non mi piace" il commento di Barbara D'Urso al gesto della ragazza. "Ridicola! Vai in pensione! Vai in pensione! Per favore, dategli la pastiglia questa sera, dov'è la sua pastiglia? […] Ce l'ha con chi fa l'amore in tv perché lei non ne fa abbastanza, lo facesse sarebbe più tenera".









A questo punto la vulcanica Aida Nizar ha attaccato Violeta: "Questa non parla neanche italiano, quindi vergognati di essere in Italia e di non parlare neanche una parola in italiano. Fai come Aida che lascia il segno. Questa non ha cervello, non sa nemmeno parlare spagnolo. Vergognati di essere in tv! Cosa hai fatto con tutti i ragazzi che dopo ti dicono 'Vai via', perché non gli piacciono le donne come te. Ai veri uomini non piacciono le donne come te che non sanno parlare, ma amano le donne come Aida".