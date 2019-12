“Pagliaccio!”. Diana Del Bufalo, attacco frontale a Paolo Ruffini: è guerra aperta

Il gossip sulla rottura tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini era diventato, già da alcuni mesi, una certezza. Sul profilo social di Diana, compare un post esplicito su quel che possa essere accaduto tra i due attori: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui… tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”.

E ancora: "Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l'immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. Grazie a tutti".

















Con questa dichiarazione d'intenti, Diana prova a mediare tra sentimenti molto forti, che riescono comunque a trapelare. Eppure, nonostante la sua sia stata una vera e propria sofferenza, è stata proprio lei a stroncare la difficile relazione. D'altronde anche chi lascia soffre. O forse le cose non stanno propri così, almeno a giudicare dall'ultimo post di Diana Del Bufalo: "Ogni pagliaccio torna nel suo circo. Ogni regina torna nel suo trono".















Parole dure che fanno pensare che Diana non abbia preso bene la rottura con Paolo. Secondo le parole dell'attrice i due si sono separati da oltre un mese, nel post precedente aveva detto di aver provato di tutto per salvare la storia, ma purtroppo le cose non sono andate come speravano. Se Diana, già da qualche tempo, sui social, lancia frecciatine e manifesta il suo stato d'animo nei confronti di questa rottura e del suo ex, Paolo Ruffini non proferisce parola a riguardo.











Da sempre molto riservato l’attore non ha mai amato parlare della sua vita privata e sui suoi social continua a parlare solo dei suoi progetti lavorativi. E se Diana ha comunque scelto di parlare, Paolo preferisce rispondere con un silenzio che fa forse ancora più male. Ruffini aveva rilasciato un’intervista al settimanale Novella 2000 e aveva ammesso che il loro periodo di coppia era un po’ “down”. L’attore aveva dichiarato: “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà”.

