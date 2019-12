Il matrimonio è in stand-by, ma dopo l’ormai famosa proposta Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme. E a quanto pare hanno lasciato il trono over di Uomini e Donne. All’ultima registrazione la coppia era assente e il che significa che hanno deciso di dare seriamente un’altra – l’ennesima – chance al loro rapporto.

Per i fan di Ida e Riccardo, per quanto dispiaciuti di non vederli più in puntata, è una notizia grandiosa: nella quotidianità la ex dama e l’ex cavaliere potrebbero finalmente risolvere le incomprensioni che fino a un paio di settimane fa rischiavano di far crollare ancora una volta tutto. Le nozze? La data ancora non c’è. Ida ha spiegato a Riccardo che ora come ora non ci sarebbero basi abbastanza solide su cui costruire un matrimonio, ma l’abito bianco potrebbe arrivare nei prossimi mesi. (Continua dopo la foto)

















Ida immagina già come sarà quel giorno e il suo vestito da sposa: “In bianco mi sono già sposata, forse cambio colore stavolta. Sicuramente non sarò una sposa classica”, ha svelato a UeD Magazine. Poi un’altra anticipazione che riguarda invece la sua testimone di nozze. Se sposerà Riccardo, al suo fianco ci sarà proprio Gemma Galgani, la dama che ha vissuto questa loro storia d’amore standole vicino e supportandola sempre. (Continua dopo la foto)















Dunque, si diceva, Ida e Riccardo non si sono presentati alla nuova registrazione del trono over. Ma hanno comunque trascorso la giornata insieme, più felici e sorridenti che mai. Lo sappiamo dalle Storie di Instagram: Riccardo è a Brescia da Ida e sui social hanno entrambi aggiornato i loro tantissimi fan. Lui ha postato una foto, mentre lei ha condiviso un video in cui si vede che il fidanzato era accanto a lei. (Continua dopo le foto)











Molto probabilmente Ida e Riccardo non erano a Roma non solo perché decisi a vivere fuori il loro amore ma anche perché entrambi impegnati a festeggiare il compleanno del figlio di lei, Samuele. Insomma, è possibile che la coppia non abbia potuto partecipare alla registrazione per la festa del bambino, ma il fatto che Riccardo sia a Brescia in un giorno così importante per Ida, comunque, fa ben sperare che siano riusciti a trovare un equilibrio nell’ultima settimana. Magari torneranno a UeD per raccontare come prosegue la relazione, ma è chiaro che siano usciti dalla trasmissione perché non sono più disponibili a conoscere nuove persone.

