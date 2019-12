“Pazzesca!”. Nunzia De Girolamo super: davanti allo specchio nel camerino

Nunzia De Girolamo è sempre sulla cresta dell’onda. Il passato politico è ormai una chimera. E, per come stanno andando le cose per lei, forse è meglio così. Rilassata e sorridente, Nunzia De Girolamo esprime tutta la sua bellezza e sensualità con un battito di ciglia. I fan la adorano e sui social ogni sua foto è commentata da centinaia di persone a corredo di migliaia di cuoricini di apprezzamenti.

Merito dell’esperienza a Ballando con le Stelle che l’ha aiutata a calarsi in queste nuova veste.

Adesso, il volto di Nunzia, che continua a presenziare in diversi programmi tv – tra tutti Non è l'Arena di Massimo Giletti – è sempre una garanzia per i followers che numerosi non mancano mai di commentare interventi e look della De Girolamo, tramite gli scatti postati su Instagram dalla quarantaquattrenne beneventana. "Il trucco a Non è l'Arena: poco prima della diretta!", scrive a corredo dell'ultima immagine condivisa mentre dietro le quinte si prepara ad entrare in trasmissione.

















Seduta in postazione 'trucco' Nunzia si rende protagonista di un selfie 'piccante' in cui lo specchio riflette lo stacco di coscia svelato dalla corta gonna. I commenti sono – com'è prevedibile – dietro l'angolo."Invidio tuo marito – si legge tra gli altri – non perché è ministro… ma perché sta con te…", e non è l'unico: "Una donna meravigliosa… fortunato il Boccia". L'occhio non può non cadere sulle gambe della De Girolamo.















"Grande stacco di cosce! Topa clamorosa", "Che gamba", "Che spettacolo", "Che donna che sei… molto intrigante", "Sempre in forma", "Apperò, tanta roba anche stasera", "Che cosce stupende", "10 e lode", "Stupenda e che gambe, complimenti". I complimenti non sono una novità per Nunzia: "Sei meravigliosa come sempre", "Stupenda sempre, una gran gnocca", "Bella come er sole", "Super bonazza", "Sei bellissima… anche senza trucco", "La signora Nunzia sempre over the top", "Che diva".











E poi ancora: "Mi piaci per come ti esprimi, per la tua intelligenza, per il tuo grande cuore", "Donna di grande fascino", "Pazzesca", "Ahi!!! Ahi!!!". Nunzia De Girolamo nasce il 10 ottobre 1975 a Benevento. Diplomatasi nella sua città al liceo classico "Pietro Giannone", si trasferisce a Roma per frequentare l'università: dopo essersi laureata alla Sapienza in Giurisprudenza, consegue un dottorato all'Università di Campobasso e intraprende la carriera forense dedicandosi al diritto commerciale, al diritto del lavoro, al diritto bancario e al diritto civile, avviando nel frattempo collaborazioni con l'Università del Molise e l'Università degli Studi del Sannio. Entrata in politica, nell'ottobre del 2007 diventa coordinatrice di Forza Italia per la città di Benevento, mentre l'anno successivo viene eletta deputata nelle liste del Popolo della Libertà.

