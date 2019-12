Anche lunedì sera la puntata di ‘Live Non è la D’Urso’ è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Con tanto di lite furiosa e destinata a passare alla storia tra la conduttrice e uno dei suoi ospiti in collegamento. Stiamo parlando di Sergio Vessicchio che, recentemente radiato dall’Ordine dei Giornalisti per aver pronunciato frasi sessiste, si è scagliato contro tutti in studio.

Vessicchio è intervenuto per parlare di quell'episodio ma ha finito per discutere in modo molto ma molto acceso con la padrona di casa, che ha poi chiuso bruscamente il collegamento con lui. Nel dettaglio, dopo aver duramente attaccato Mughini e Alba Parietti, il telecronista si è rivolto proprio a Barbara d'Urso: "Sei stata radiata pure tu! Anche se poi hai vinto la causa". E già qui Carmelita stava per perdere le staffe: "Io non sono mai stata radiata dall'ordine. Silenzio e rispetta la padrona di casa, perché sei a casa mia".

















La conduttrice ha quindi spiegato i motivi per cui lei stessa ha riconsegnato il suo tesserino da giornalista, affrontando poi un processo contro l'allora presidente dell'Ordine: "Il signor Iacopino mi fece un'azione legale e penale perché secondo lui io non potevo intervistare nessuno in quanto non giornalista. La Procura ha dato ragione a me", ha rivelato. E poi: "Io non sono stata radiata. La tua motivazione è ben diversa, tu sei stato radiato per delle frasi sessiste e razziste".















"Offendere una donna non è un'idea, e hanno fatto benissimo a radiarti dall'Ordine dei Giornalisti", ha proseguito la D'Urso. Ma dopo questa precisazione la situazione è degenerata con Vessicchio che ha iniziato a parlare di politica e attaccato tutti i presenti in studio. "Stai zitta, tu non sei una donna, sei una marchetta", ha gridato l'ex giornalista contro Alba Parietti. Costretto a chiedere scusa per questa affermazione, Vessicchio è poi esploso nuovamente.









“Non mi sopporti perché ti dico la verità in faccia”, ha detto alla D’Urso. E ancora: “Tu continui a fare una trasmissione becera, in cui parli agli ultimi, una vergogna. Con me non la spunti, perché io ti metto ko, ti faccio nera”. Non riuscendo a frenare il suo ospite, Barbara D’Urso ha reagito in questo modo: “Siccome la mia televisione non si porta più così come non si portano più quei tuoi capelli, io decido che tu nella mia trasmissione non ci stai. Salutame a soreta! Chiudere!”, ha affermato per poi chiudere il collegamento.

