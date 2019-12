Antonella Clerici è reduce dall’esperienza dello Zecchino d’oro, lo storico programma che da alcuni che è stato considerato un flop e la conduttrice, che aveva lasciato La prova del cuoco per dedicarsi di più alla famiglia e altri progetti televisivi, intervistata da TvBlog e ha espresso il suo pensiero riguardo gli ascolti non proprio alti del festival della canzone dei bambini.

"Se fosse stato collocato in un sabato diverso, magari partendo alle 20.30, e non dopo La Tosca della Scala che ha un pubblico molto diverso da quello dello Zecchino, avrebbe avuto un grande successo", ha detto Antonellina. La Clerici ha inoltre aggiunto che sperava che "bambini straordinari" e "il grande impegno messo in campo da tutti fosse premiato con qualcosa in più". Insomma è rimasta male anche lei degli ascolti non proprio entusiasmanti, ma ci ha tenuto a precisare che non incolpa nessuno.

















Presentare lo Zecchino d'oro insieme all'amico Carlo Conti "è stata una bella esperienza, mi sono divertita, il pomeriggio mi è piaciuto tantissimo", ha detto ancora la Clerici, che è comunque pronta a guardare avanti. Il suo futuro in tv, tuttavia, è ancora molto incerto e, a quanto si legge in rete, la conduttrice ha ricevuto una brutta notizia.















Pare che i vertici della Rai abbiano deciso di cancellare Sanremo Young, il fortunato talent show di Antonella Clerici. Il programma non comparirebbe più nei palinsesti, nonostante sia stato fucina di grandi talenti, si legge su Il Messaggero. I motivi non sono chiari, ma sembra che da viale Mazzini non abbiano alcuna intenzione di riproporre il talent. Una scelta che la stessa Clerici avrebbe maldigerito: pare sia rimasta molto delusa.











Antonella Clerici, però, potrebbe “consolarsi” con Sanremo. Sembra infatti che per la prossima edizione del Festival Amadeus la voglia al suo fianco. Non una presenza fissa, ma sia lei che Simona Ventura potrebbero tornare sul prestigioso palco dell’Ariston per una delle cinque serate in programma. Stando all’ultimo rumor – perché ancora non c’è nulla di ufficiale – il conduttore vorrebbe farsi affiancare da 2 “vallette” a sera e Antonellina sarebbe già stata contattata.

