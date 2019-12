“In camerino…”. Bianca Guaccero fidanzata, spifferata clamorosa: ‘colta sul fatto’ proprio da Jonathan

Come accade quasi ogni giorno durante la trasmissione ‘Detto Fatto’, la conduttrice Bianca Guaccero è punzecchiata in senso bonario dall’opinionista Jonathan Kashanian. Oltre a parlare della vita privata di altre persone note nel mondo dello spettacolo, stavolta ha voluto puntare l’attenzione proprio sulla padrona di casa. Già qualche giorno fa Jonathan aveva detto: “Tu riesci a vedere cosa succederà fra dieci anni? Sarai ancora su Rai 2 a Detto Fatto? Sarai fidanzata? Avrai altri figli?”.

E lei aveva semplicemente risposto, alzandosi dalla sedia: "Mi sta venendo l'ansia, eh! Andiamo avanti. In questo momento vedo solo te, Jonathan". Ora l'ex gieffino e concorrente de 'L'Isola dei Famosi' ha lanciato una vera e propria bomba sulla vita personale della presentatrice. Secondo quanto affermato da lui, Bianca da giorni parlerebbe al telefono con un uomo.

















Al momento il nome di questo presunto spasimante della donna resta ignoto, anche perché la Guaccero non ha voluto parlarne ed ha cercato di cambiare subito argomento. Jonathan si è rivolto così nei suoi confronti: "Tutta la mattina parli al telefono con qualcuno. C'è qualcuno con cui parli spesso. Ti sento dire sempre: sì amore, ok", ha svelato. E l'opinionista le ha posto la fatidica domanda: "Ma chi è questo?".























La risposta è stata la seguente: "Andiamo avanti…". Quindi, nessuna rivelazione in diretta da parte della conduttrice televisiva pugliese. La Guaccero spesso ha confessato di non avere un fidanzato da ormai tanto tempo, ma Kashanian è convinto che la sua situazione sentimentale cambierà tra non molto. Anche se "in camerino non sono ancora arrivati i fiori", ha aggiunto l'ex naufrago.

Già nei giorni scorsi erano circolate alcune voci su un suo presunto flirt con il comico Giampaolo Gambi, alimentate da ‘Striscia la Notizia’. E lei aveva prontamente smentito: “Per quel che riguarda Gambi, abbiamo una ‘storia’ artistica da un anno e mezzo. Lui è felicemente fidanzato con Oliva Ghezzi. Per cui lasciamolo stare in pace”. E sui presunti ritocchini estetici, aveva precisato: “Il servizio era molto carino ed auto ironico e devo dire che la cosa che mi fa sorridere è che io sono l’unica donna che si è rifatta al contrario, cioè che si è ‘tolta’ il seno, lo ha rimpicciolito, e le labbra invece sono sempre uguali”.

