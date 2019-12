E si torna a parlare di Temptation Island. Ci sono grosse novità per due dei protagonisti dell’ultima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Parliamo di Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Per la coppia Temptation si è concluso in modo molto particolare. I due infatti hanno abbandonato la trasmissione separati dopo un falò di confronto durissimo causato soprattutto dalla vicinanza di lei al tentatore Giulio Raselli.

Nicola, che ha ben 12 anni in meno di Sabrina, ha quindi scelto di lasciare lo show da solo perché incapace di perdonare il suo comportamento. Un mese dopo al fine delle registrazioni, però, il colpo di scena: la coppia ha svelato di essersi riappacificata e di aver chiarito la situazione. Nicola e Sabrina sono tornati insieme e hanno confessato a Filippo Bisciglia di essere molto innamorati. (Continua dopo la foto)

















Le incomprensioni vissute durante il loro “viaggio dei sentimenti” sono state ampiamente superate. Al punto che Nicola e Sabrina potrebbero essere prossimi al matrimonio. Come riporta Il Giornale, infatti, le dichiarazioni di lui rilasciate sul nuovo numero di Di più magazine sono più che eloquenti. Nel dettaglio, in una lettera Nicola chiede alla fidanzata di provare a dare una svolta alla loro unione, con la convivenza e il matrimonio. (Continua dopo la foto)















“Temptation Island mi ha aiutato a capire, ancora di più, quanto sono innamorato di te- scrive Nicola Tedde sulle pagine del magazine – E ora voglio che la nostra relazione vada avanti, faccia un passo in più: voglio venire a vivere con te”. Al momento la coppia riesce infatti a viversi solo qualche giorno a settimana per via dei 30 chilometri che li separano. (Continua dopo le foto)











“Mi piacerebbe comperare una casa tutta nostra – prosegue nel messaggio destinato alla sua Sabrina -, una casa più grande, visto che, per fortuna, economicamente non abbiamo problemi: una casa dove andare a vivere con i tuoi figli (i 4 figli avuti in passato dalla Martinengo, ndr)”. Infine Nicola si dice deciso a convolare a nozze: “E se la nostra convivenza andrà bene -conclude, infatti, Tedde, nella lettera destinata alla fidanzata-, potremmo compiere un passo ancora più importante: diventare marito e moglie“.

Pago al GF Vip, la reazione di Elga Enardu spiazza tutti. E scoppia la bufera