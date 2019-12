“È un’ignorante!”. Amici, rivolta storica contro Alessandra Celentano

Oggi, lunedì 16 dicembre, è stato trasmesso nel daytime di ‘Amici 19’ ciò che è accaduto dopo la puntata di sabato scorso. La squadra di Gaia ha vissuto momenti abbastanza turbolenti, infatti sono giunte diverse critiche sui professori da parte dei concorrenti Skioffi e Giorgia. Il cantante ritiene non adeguato l’atteggiamento degli insegnanti di canto, che perdono circa venti-trenta secondi delle esibizioni a causa dei loro conciliaboli e quindi la loro valutazione è secondo lui non impeccabile.

Skioffi e Giorgia sono stati d’accordo su un altro aspetto: Anna Pettinelli sbuffa quando parlano e questo comportamento non è andato giù ai due giovani. La ragazza ha poi completamente perso le staffe ed ha iniziato a fare dei commenti, terminati praticamente nell’insulto nei confronti di Alessandra Celentano. Andiamo a vedere cosa ha detto la ragazza e qual è stata la replica dell’insegnante. (Continua dopo la foto)

















La ballerina ha affermato: “La Celentano è ignorante, mi dispiace. Questo non è essere maestra. A me della Celentano non me ne frega più un ca…o. Il pregiudizio è da ignoranti, evidentemente se lo vuole fare dire”. Per Giorgia la professoressa si accanisce a prescindere contro di lei, senza alcun motivo apparente. I prof hanno immediatamente convocato il team di Gaia e la replica della Celentano non si è fatta attendere. (Continua dopo la foto)























“In generale sei volgare, scurrile e fuori luogo. Io sono insegnante, ma sono un giudice qui. Ti è chiaro questo? E soprattutto se ti dovessi dire veramente cosa penso di te come ballerina sarebbe terrificante. Prima di tutto come ti permetti a dire una cosa del genere? E soprattutto in maniera così volgare. Un conto è fare l’insegnante a lezione, un conto è dire se mi piaci o non mi piaci come ballerina. Siccome proprio non mi piaci, a prescindere certo. E non ti devi permettere di dire determinate cose”, ha aggiunto Alessandra Celentano. (Continua dopo la foto)

La ballerina ha aggiunto: “A prescindere secondo me non è una forma di intelligenza”. Poi quando la prof le ha detto che lei può interromperla, ma il contrario non può accadere, Giorgia ha quasi pianto ed ha dichiarato: “E perché Questo non è umano”. Poi la Celentano ha insistito: “Non ho pregiudizi nei tuoi confronti, come ballerina non mi piaci. Un conto è fare correzioni e migliorare, ma non mi piaci come ballerina. Stai spostando il centro sull’umanità. Se sei così brava a ballare, balla di più e parla di meno”.

Pago al GF Vip, la reazione di Elga Enardu spiazza tutti. E scoppia la bufera