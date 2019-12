“È carne della mia carne”. Cristiana Capotondi si scioglie in tv per il compagno (famoso). Ma da ‘lui’ la proposta di nozze ancora non arriva…

L’attrice Cristiana Capotondi è stata ospite del programma di Rai 1 ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. Qui ha toccato diversi argomenti, sia professionali che strettamente privati. Per quanto riguarda la sua carriera lavorativa, proprio oggi, lunedì 16 dicembre, prenderà il via la fiction che la vede protagonista: ‘Ognuno è perfetto’. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato davanti alle telecamere.

Sugli albori del suo lavoro ha affermato: "Probabilmente ne ho persi degli altri, ma credo che sia stato un gran regalo sapere che volevo fare questo lavoro". E sulla fiction: "Si tratta della storia di un gruppo di ragazzi, alcuni con sindrome di Down e altri con disabilità mentali, che attraversano l'Europa per far sì che una coppia di ragazzi Down si ricongiunga".

















Una delle sue grandi certezze della vita è rappresentata dall'amore incondizionato nei confronti del suo compagno. La loro relazione dura addirittura da ben 14 anni. Il partner si chiama Andrea Pezzi e Cristiana si emoziona quando parla di lui: "Ci hanno separati alla nascita, da piccoli ci somigliavamo molto. Mi crea sempre imbarazzo parlare di Andrea, lui è carne della mia carne".























Nonostante il loro legame sia praticamente indissolubile, non è ancora stata presa la decisione di convolare a nozze. In una precedente intervista, Andrea aveva detto a proposito: "Non so se ci sposeremo…aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei, deve andare avanti lei". E l'attrice ha risposto così alla Balivo: "Dice che toccherà a me chiedergli di sposarmi? Nel caz…ggio generale, sì, un giorno gli chiederò di sposarmi".

Vediamo chi è il fidanzato di Cristiana. Andrea Pezzi, nato a Ravenna il 21 novembre del 1973, è un imprenditore e conduttore televisivo. Nel 2006 ha fondato ‘OVO’, una media company che produce brevi video documentari di taglio enciclopedico distribuiti su piattaforme medie. Ha anche dato vita ad una holding, ‘Gagoo Group’, che gestisce la crescita di aziende basate sulla Digital Transformation del mercato Media e Consumer. In veste di conduttore ha esordito come dj a ‘Radio Deejay’, prima di diventare un volto noto di MTV. Sulla Rai ha presentato ‘Serenate’, ‘Mondi nuovi’ e ‘Gambero Rosso’. Su Mediaset ha condotto il format ‘2008’. Quest’anno ha presentato il suo libro, intitolato ‘Io sono. Gli altri per incontrare me stesso’, a ‘Radio Deejay’.

