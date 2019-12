Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, inizia ad avere successo grazie all’incontro con il produttore Flavio Ibba. Tra loro inizia una collaborazione che durerà per dieci anni. Nel 2005 realizza il brano ‘’Parlo di te’’ che diventa un vero tormentone. La canzone gli permette di organizzare un tour promozionale e toccare radio e televisione, fino ad ottenere l’esibizione al Festivalbar.

L'anno successivo partecipa al reality show Music Farm e si aggiudica il primo gradino del podio. Dopo questa esperienza pubblica il suo primo album, che porta il suo nome Pacifico Settembre, anticipato dal singolo Vorrei tu fossi mia. Nel 2008 esce il singolo Love my love, ottenendo un discreto successo. Un anno dopo pubblica il suo secondo album Aria di settembre, anticipato dall'uscita della cover Un'estate fa, cantata in coppia con Franco Califano. Nel 2010 il nuovo singolo è ancora una cover, questa volta porta la firma di Stevie Wonder, A Place in the Sun, portata al successo da Dino negli anni sessanta con la versione italiana dal titolo Il sole è di tutti. Nel luglio 2012 pubblica il nuovo singolo In eterno. Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip.

















Pago ha alle spalle un matrimonio andato male con la showgirl Miriana Trevisan. I due, infatti, si sono sposati nel 2003 e solo tre anni dopo è avvenuta la separazione. Nonostante ciò nel 2008 il cantante e la showgirl ci hanno riprovato e l'anno successivo è nato il loro unico figlio, Nicola. La coppia non ha retto e nel 2013 ha annunciato la rottura definitiva.















Nel settembre 2019 ha partecipato, insieme alla sua compagna Serena Enardu, alla seconda edizione di Temptation Island VIP. I due non hanno retto e alla fine dell'esperienza nel villaggio sono usciti da single. La vicinava del tentatore Alessandro aveva fatto vacillare i sentimenti dell'ex tronista di Uomini e Donne e Pago non aveva accettato il suo comportamento. Per la coppia la decisione finale è arrivata durante l'ultima parte del falò di confronto, trasmesso su Canale 5 nella sesta puntata di stasera, lunedì 14 ottobre 2019 (il video racconto).









"Io sono ancora innamorato di Serena, – ha raccontato Pago in un'intervista rilasciata a Verissimo nel dicembre del 2019 – non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all'altro. Eravamo in crisi già da un po' di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando dalla parte giusta. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita. Ho bisogno di vivere me stesso al massimo". Pago nato a Cagliari il 30 agosto 1971. È alto un metro e novanta centimetri e pesa una novantina di chili.

