“Chiudi la bocca!”. Mara Venier furiosa, stavolta non si salva nessuno. C’entra Tiziano Ferro

Ieri a Domenica In, Mara Venier ha intervistato Tiziano Ferro. Il cantante, che sta ottenendo un gran successo con il suo nuovo album Accetto Miracoli, ha avuto l’occasione di raccontarsi. Vita privata, amore, successo e bullismo, questi i temi affrontati dall’artista che ha regalato al pubblico momenti esilaranti e di infinita dolcezza. La sua storia, poi, ha commosso davvero tutti. Tiziano Ferro si è lasciato andare, regalando tante perle di saggezza ma anche emozioni e risate. L’artista ha parlato un po’ di tutto, soprattutto della sua vita privata, che ha subito una svolta la scorsa estate grazie alle nozze con Victor Allen.

Il produttore ha cambiato la vita di Tiziano, che non è riuscito a trattenere le lacrime mentre ricordava certi aneddoti della sua relazione. In particolare Ferro si è commosso nel raccontare della proposta di matrimonio con Allen, arrivata in maniera del tutto inaspettata. L'uomo ha inciso la scritta "Will you marry me?", ovvero "Vuoi sposarmi?", su una tazza da caffè per poi inginocchiarsi con tanto di anello prezioso.

















L'intervista è stata a dir poco meravigliosa, terminata poi con un grande applauso da parte del pubblico presente in studio e 'virtuale' da parte di chi l'ha seguita da casa.Sui social, infatti, in tantissimi si sono complimentati con il cantante per il suo racconto di vita e le sue perle di saggezza. Sfortunatamente, però, c'è anche chi dinnanzi all'intervista fatta da Mara Venier ha storto il naso.















Sul profilo Instagram della conduttrice un utente, per esempio, le ha fatto sapere di non aver gradito la chiacchierata fatta con Tiziano: "Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia, non mi è piaciuta l'intervista ad un omosessuale. In altri periodi dell'anno ok". La presentatrice veneziana, che sui social è molto attiva, non ha tardato a rispondere al commento mettendo così tutti a tacere. "Cara, d'amore si può parlare tutto l'anno! Perché l'amore non ha sesso!", ha scritto Mara.











A Domenica In, il cantante ha raccontato la proposta di matrimonio ricevuta da Allen ed ha aggiunto: “Non so come andrà questa relazione, spero bene, ma quel momento rimarrà con me per sempre. Mi ha dato un momento vero, semplice, che non avevo dai vecchi Natali, quelli da bambino”.

