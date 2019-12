“È morto accanto a me”. Elisabetta Canalis, la confessione tra le lacrime spiazza tutti. È successo a Domenica In

Elisabetta Canalis si commuove a Domenica In. La bella ex velina di Striscia la Notizia è volata in Italia e, domenica 15 dicembre 2019, si è seduta nel salotto di Mara Venier e, a Domenica In, si è raccontata. La Canalis, bella e sexy come mai, indossava un completo maschile bianco e aveva il reggiseno in vista: il pubblico è rimasto senza parole di fronte a quella visione. Elisabetta Canalis, la ex velina che faceva coppia con Maddalena Corvaglia, a Mara Venier ha raccontato qualcosa che nessuno si aspettava di sentire da lei. Che ha detto? Di cosa ha parlato? Elisabetta Canalis ha parlato del rapporto col padre.

L’uomo è venuto a mancare due anni fa, proprio nel periodo natalizio e per Elisabetta Canalis senza di lui tutto è diverso. La Canalis era legatissima al padre, soprattutto nella fase finale della vita di lui. “Ero molto legata a papà però come capita spesso, ho approfondito il rapporto con lui quando sono cresciuta […] Prima non lo capivo perché era un uomo di altri tempi, di poche parole e poco disponibile a trasmettere sentimenti” ha svelato a Mara Venier. Continua a leggere dopo la foto

















“Quando l’ho visto invecchiare, quando l’ho visto malato, ho visto le sue fragilità, era diverso. Era la generazione del dopoguerra, con delle regole, ma so che mio papà mi ha amato tantissimo … Lui era venuto a trovarmi a Los Angeles … Ha avuto un ictus a casa mia. Abbiamo fatto di tutto ma peggiorava, e poi è mancato – Elisabetta Canalis si commuove mentre racconta – Mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo”. Un dolore enorme da sopportare. Continua a leggere dopo la foto















E ha aggiunto: “La cosa che ha unito me e mio padre, infatti, è stato proprio il momento della sua morte. Mi sono addormentata in ospedale finché non sono entrati per dirmi che non c’era più”. Suo padre è morto vicino a lei, per lei un dolore pazzesco. Anche ricordare quel momento. Durante l’intervista a Domenica In Elisabetta Canalis ha anche parlato delle difficoltà che ha incontrato quando si è trasferita in America, soprattutto a livello emotivo: “L’Italia mi manca, ma mi sono sposata in Sardegna. Ho fatto questa scelta, ma non significa che sia stato facile”. Continua a leggere dopo la foto









L’intervista è stata l’occasione per parlare del marito, il noto chirurgo Brian Perri: “Mio marito è arrivato al momento giusto, se lo avessi incontrato prima non gli avrei neanche parlato. Lui è una persona diversa a livello umano e di principi. Mi sono innamorata di lui umanamente perché non c’è solo l’attrazione fisica”.

