“Mi sento così”. Emma Marrone e la malattia, la confessione da Mara Venier

Emma Marrone, ospite a Domenica In, si lascia andare. Racconta delle malattia e di come sta affrontando questi mesi. “Sto bene. Sono molto serena, mi feriscono meno le cose. Non mi interessa più fare le cose che non mi vanno di fare. Sono diventata più egoista, ma in senso positivo”, ha dichiarato Emma Marrone a Mara Venier. Emma Marrone fuori dal tunnel, Emma Marrone più bella che mai dice Mara Venier.

"Sono così, un po' stupida, un po' allegra, ma sempre con un contorno di malinconia", ha detto Emma Marrone a proposito della sua ultima canzone, Stupida allegria. La 32enne si fermerà per le festività natalizie – che trascorrerà rigorosamente in famiglia – prima di preparare il nuovo tour che nel 2020 la porterà in giro per l'Italia. Prima di Emma Marrone in studio era stato ospite Tiziano Ferro. Visibilmente commosso, il cantante non è riuscito a trattenere l'emozione. Tiziano Ferro si è lasciato andare, regalando tante perle di saggezza ma anche emozioni e risate.

















L'artista ha parlato un po' di tutto, soprattutto della sua vita privata, che ha subito una svolta la scorsa estate grazie alle nozze con Victor Allen. Il produttore ha cambiato la vita di Tiziano, che non è riuscito a trattenere le lacrime mentre ricordava certi aneddoti della sua relazione.















In particolare Ferro si è commosso nel raccontare della proposta di matrimonio con Allen, arrivata in maniera del tutto inaspettata. L'uomo ha inciso la scritta "Will you marry me?", ovvero "Vuoi sposarmi?", su una tazza da caffè per poi inginocchiarsi con tanto di anello prezioso.











“Non so come andrà questa relazione, spero bene, ma quel momento (quando Victor gli ha fatto la proposta di matrimonio, ndr) rimarrà con me per sempre. Mi ha dato un momento vero, semplice, che non avevo dai vecchi Natali, quelli da bambino. Quando aspettavi Babbo Natale e lui ti portava esattamente le cose che desideravi. È stato un momento genuino che ricorderò per sempre”, ha ammesso in lacrime Tiziano Ferro a Domenica In

