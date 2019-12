“Ma che dici!”. Mara Venier, la parolaccia in diretta non sfugge: se ne sono accorti tutti

Mara Venier è una donna senza filtri. Per la sua spontaneità, per quel suo essere genuina, i vertici Rai l’hanno voluta al timone di Domenica in per risollevare gli ascolti precipitati durante la gestione delle sorelle Parodi. Succede però qualche volta che Mara Venier venga tradita da questo suo lato caratteriale. All’inizio dell’intervista a Elisabetta Canalis, ospite di Domenica In, si è fatta scappare una parolaccia in diretta per poi rendersene conto quando ormai era troppo tardi.

Parlando della vita dell'ex velina, che si è trasferita a Los Angeles quando era ancora fidanzata con George Clooney, ha detto "vaff**" quando si raccontava della fine della relazione.«Oddio, ho detto una parolaccia», ha detto subito dopo mostrando pentimento. Un rimorso che ha cercato di cancellare alludendo a chi «ci ha costruito una carriera politica dalle parolacce». La conduttrice ha poi concesso all'ospite successiva, Emma Marrone, di usare il termine "stronzate": «Dillo pure, io ne ho detta una prima…» .

















Non ha filtri Mara Venier e questo la rende più amata dagli italiani. Proprio sui telespettatori spiega: «Alcuni pensano che il pubblico sia stupido, ma non lo è. Capisce quando ci sono delle brave persone». Prima si erano vissuti momenti toccanti. Ospite in studio Tiziano Ferro. Visibilmente commosso, il cantante non è riuscito a trattenere l'emozione. Tiziano Ferro si è lasciato andare, regalando tante perle di saggezza ma anche emozioni e risate. L'artista ha parlato un po' di tutto, soprattutto della sua vita privata, che ha subito una svolta la scorsa estate grazie alle nozze con Victor Allen.















Il produttore ha cambiato la vita di Tiziano, che non è riuscito a trattenere le lacrime mentre ricordava certi aneddoti della sua relazione. In particolare Ferro si è commosso nel raccontare della proposta di matrimonio con Allen, arrivata in maniera del tutto inaspettata. L'uomo ha inciso la scritta "Will you marry me?", ovvero "Vuoi sposarmi?", su una tazza da caffè per poi inginocchiarsi con tanto di anello prezioso.











“Non so come andrà questa relazione, spero bene, ma quel momento (quando Victor gli ha fatto la proposta di matrimonio, ndr) rimarrà con me per sempre. Mi ha dato un momento vero, semplice, che non avevo dai vecchi Natali, quelli da bambino. Quando aspettavi Babbo Natale e lui ti portava esattamente le cose che desideravi. È stato un momento genuino che ricorderò per sempre”, ha ammesso in lacrime Tiziano Ferro a Domenica In

