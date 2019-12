Domenica In, Tiziano Ferro non regge all’emozione e scoppia in lacrime: l’abbraccio di Mara Venier

Momento davvero toccante a Domenica In. Ospite in studio Tiziano Ferro. Visibilmente commosso, il cantante non è riuscito a trattenere l’emozione. Tiziano Ferro si è lasciato andare, regalando tante perle di saggezza ma anche emozioni e risate. L’artista ha parlato un po’ di tutto, soprattutto della sua vita privata, che ha subito una svolta la scorsa estate grazie alle nozze con Victor Allen.

Il produttore ha cambiato la vita di Tiziano, che non è riuscito a trattenere le lacrime mentre ricordava certi aneddoti della sua relazione. In particolare Ferro si è commosso nel raccontare della proposta di matrimonio con Allen, arrivata in maniera del tutto inaspettata. L'uomo ha inciso la scritta "Will you marry me?", ovvero "Vuoi sposarmi?", su una tazza da caffè per poi inginocchiarsi con tanto di anello prezioso.

















"Non so come andrà questa relazione, spero bene, ma quel momento (quando Victor gli ha fatto la proposta di matrimonio, ndr) rimarrà con me per sempre. Mi ha dato un momento vero, semplice, che non avevo dai vecchi Natali, quelli da bambino. Quando aspettavi Babbo Natale e lui ti portava esattamente le cose che desideravi. È stato un momento genuino che ricorderò per sempre", ha ammesso in lacrime Tiziano Ferro a Domenica In.















E sull'importanza del matrimonio per i gay il cantante ha osservato: "L'uomo ha sempre celebrato l'amore, fin dalla preistoria, ancora prima delle nascita delle religioni. È qualcosa di istintivo, bello da fare". A Mara Venier Tiziano Ferro ha poi assicurato che il marito Victor Allen non bada alla sua popolarità. "Lui abita a Los Angeles, che è pieno di star. Al bar si può incontrare Angelina Jolie. È sicuramente contento di aver sposato un italiano. Lui ama molto questo paese: quando ha compiuto 50 anni e ancora non stavamo insieme è andato a Firenze a festeggiare il suo compleanno", ha confidato Tiziano.











Victor Allen ha 54 anni, è nato e cresciuto a Los Angeles, e ha lavorato per un lungo periodo con la Warner Bros, rinomata casa di produzione. Oggi è impiegato in un’agenzia di marketing. La sua vittoria più bella è stata portare gioia nel cuore di Tiziano Ferro.

