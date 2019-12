Al Bano, prima volta in tv dopo la morte di mamma Jolanda. Le sue parole

Torna in tv Al Bano, per la prima volta dopo la morte di mamma Jolanda. Ha scelto lo studio di Simona Ventura per farlo a cui ha raccontato tutta la sua carriera ripercorrendola dal suo trasferimento a Milano. Il cantante ha lasciato Cellino San Marco all’età di 17 anni e, ha raccontato, non vedeva l’ora di farlo. Suo papà gli aveva detto che gli avrebbe permesso di partire quando avrebbe trovato un amico fidato con cui farlo. E così è andata.

Simona Ventura ha mandato i suoi giornalisti nei luoghi milanesi in cui ha vissuto Albano nei suoi primi anni nella città. Insomma, l'artista è stato celebrato per la sua lunga carriera. Anche alcuni protagonisti de Il Collegio hanno affermato che le grandi carriere di un tempo, come quella di Albano, non si vedranno più tra gli artisti di oggi.

















Molti si sarebbero aspettati le parole di Albano sulla mamma nella sua prima apparizione in televisione dopo la grave perdita, invece così non è stato. Simona ha parlato di tutto, dall'arrivo a Milano al tifo per il calcio fino a Sanremo e l'avventura all'Isola dei famosi. Nessun accenno a mamma Jolanda, venuta a mancare pochi giorni fa. Questa è apparsa come una chiara scelta da parte del cantante, ovvero non parlare del lutto durante questa intervista a Settimana Ventura.















Albano ha parlato spesso di mamma Jolanda quando era in vita, questo perché era molto legata a lei. Un legame davvero profondo e speciale, che non si interromperà con la scomparsa della signora Carrisi. Nelle ore score Romina Power v continuava, con una foto, a rendere omaggio all'ex suocera, scomparsa pochi giorni fa. Per la mamma di Al Bano Carrisi ha sempre nutrito un grande affetto, anche dopo la separazione. «Una delle persone che ho amato di più», ha scritto nel giorno della sua morte per poi spiegare nel post successivo che non poteva presenziare al funerale.











«Ognuno vive il dolore a modo suo», ha spiegato annunciando la sua assenza alla cerimonia. Qualche riga più su precisava che le aveva promesso di festeggiare il compleanno insieme a gennaio. Il mese prossimo Jolanda Ottino avrebbe compiuto 97 anni. Donna meridionale e punto di riferimento per l’intera famiglia Carrisi, ha lasciato un vuoto nel figlio e in tutti i nipoti, ma anche nei fan della coppia più famosa della canzone italiana.

