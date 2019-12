Eliminati! Amici 19, sono fuori dalla scuola. E arriva anche il commento a caldo

Nelle scorse ore vi avevamo annunciato l’eliminazione dalla scuola di ‘Amici’ del ballerino Alioscia Grossi, che non aveva superato la prova di sbarramento. I professori Timor Steffens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini erano stati d’accordo nell’escluderlo perché non era ancora pronto per affrontare ed apprendere le coreografie proposte.

Il giovane aveva comunque accettato la decisione, comprendendo il pensiero degli insegnanti: "Grazie a tutti e tre. Mi dispiace tanto, però rispetto quello che mi dice. Non smetto di ballare. Grazie mille per tutto, per quello che avete fatto fino ad oggi. Hanno detto che non sono pronto, è giusto così. Hanno detto che quando sono entrato in base a quello che ho portato ero più forte. E questo lo so anche io".

















Nella puntata andata in onda quest'oggi, sabato 14 dicembre, è stata eliminata la band degli 'Inico', l'unica di questa edizione. Si sono esibiti con la canzone '1969' di Achille Lauro, ma sono usciti sconfitti dalla sfida con Stefano Farinetti, abile a trionfare con un suo brano inedito.























Il cantante degli 'Inico', Nico, ha dichiarato: "Sono stati mesi duri per arrivare fino a qua. Un'esperienza che sicuramente mi ha cambiato in positivo. Non è la fine di niente, ma l'inizio di qualcosa. Vi voglio bene ragazzi". Ma andiamo a vedere più da vicino chi è questa band musicale.

Il duo è composto da Nicolò Arduini e Juri Scala. Nicolò ha 24 anni e vive attualmente in provincia di Verona. Nella vita è polistrumentista, infatti è abile a suonare la chitarra acustica ed elettrica, quella classica, l’ukulele ed il basso. Nel 2015 avevano tentato di farsi strada in un altro talent, ‘X Factor’. In quel caso si erano presentati in quattro ed avevano un altro nome, ovvero ‘Traccia 24’. Tornando ad Alioscia Grossi, il prof Timor gli aveva detto chiaramente: “Quando sei entrato in questa scuola la prima volta che ti abbiamo visto ballare hai fatto una coreografia come Zombie. Qualcosa di tuo, che hai avuto tempo per preparare. Sembrano che le cose successe nella scuola siano un po’ troppo per te. Mi dispiace. Insieme abbiamo deciso che forse è meglio che tu te ne vada”. E la Celentano: “Alioscia in quattro settimane non hai portato a termine la coreografia in maniera sufficiente. Non c’è proprio la possibilità, dobbiamo essere chiari con te”.

