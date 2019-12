‘Oltre la soglia’, la decisione di Mediaset spiazza e delude Gabriella Pession: lo sfogo dell’attrice

L’ultima puntata della serie televisiva di Canale 5, ‘Oltre la soglia’, non sarà trasmessa domenica 15 dicembre ma martedì 17 dicembre. E non è prevista nemmeno la prima serata, visto che Mediaset ha deciso di inserirla alle ore 23.30. Una decisione assunta a causa degli scarsi risultati in termini di ascolto avuti dalla serie, che non è riuscita a conquistare la maggior parte dei telespettatori italiani.

La protagonista, ovvero l’attrice Gabriella Pession, oltre ad annunciare la notizia dello spostamento del giorno, ha voluto commentare ciò che è stato deciso dai vertici di Mediaset. Ed ha manifestato tutta la sua insoddisfazione in un lungo post pubblicato sul noto social network Instagram. Andiamo a vedere cosa ha scritto l’attrice italo-americana. (Continua dopo la foto)

















“Mi auguro, visto l’ennesimo cambiamento e l’orario scomodo, che tutti i nostri affezionati fan possano avere modo di seguire il finale di serie. Ricordo che potrete vedere Oltre la Soglia anche su Mediasetplay. Ci tengo ad esprimere il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda. Oltre la Soglia è un lavoro di alta qualità e l’unico fino ad oggi, in Italia, che ha avuto il coraggio di affrontare il tema delicato e ancora tabù della malattia mentale”. (Continua dopo la foto)























La Pession ha continuato così il suo sfogo: “Un progetto nobile, di cui hanno parte grandi professionisti del mestiere e che ha e sta avendo ottimi consensi sia sui social che dalla critica. Sono fiera di aver fatto parte di questa squadra. Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l’unica strada percorribile per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita”. (Continua dopo la foto)

L’attrice ha concluso così il suo post: “Noi ci abbiamo provato e ne siamo orgogliosi. Ringrazio comunque Mediaset per avermi dato l’opportunità di interpretare Tosca, il ruolo del mio cuore”. Gabriella Pession, nata a Daytona Beach in Florida il 2 novembre del 1977, è una grande amante degli animali. Collabora con alcune onlus animaliste e nel maggio 2012 ha partecipato alla mobilitazione di denuncia contro lo sterminio dei cani in Ucraina in vista degli Europei 2012. Ha avuto una relazione sentimentale con l’attore Sergio Assisi, durata sette anni, e nel 2016 si è unita in matrimonio con il collega Richard Flood, da cui nel 2014 aveva già avuto un figlio.

