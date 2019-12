Dalle critiche alle accuse di aver finto dall’inizio alla fine del suo percorso a Uomini e Donne. Da quando si è seduta sul trono Veronica Burchielli non ha avuto vita facile. La sua scelta di rifiutare Alessandro Zarino per poi accettare il trono e in seguito tornare sui suoi passi, non ha molto convinto il pubblico di Maria De Filippi.

E nemmeno Tina Cipollari, che sin da subito ha espresso le sue perplessità sull’atteggiamento a suo avviso molto diverso di Veronica dai tempi in cui corteggiava anziché essere corteggiata. Dalle anticipazioni sappiamo già che Veronica ha abbandonato il trono per Alessandro e che i due hanno iniziato una storia dopo l’uscita di scena dal dating show, ma in tv non abbiamo ancora visto questo momento, motivo per cui non si hanno notizie certe su come sta andando la storia tra i due ex volti del programma. (Continua dopo la foto)

















Nella puntata del trono classico andata in onda giovedì 12 dicembre, Veronica ha avuto un confronto con la conduttrice. Confronto da cui è emerso chiaramente che prova ancora qualcosa per Alessandro e quella confessione che non è piaciuta per niente ai telespettatori, che si sono poi riversati sui social e non ci sono andati affatto leggeri con lei. (Continua dopo la foto)















Il giorno successivo, quindi venerdì 13, abbiamo visto Veronica farsi accompagnare a Napoli da Alessandro Zarino per poter avere un confronto con lui e chiedergli di tornare a UeD per lei. I due hanno così avuto modo di parlarsi, ma la puntata è terminata prima che potesse trapelare una decisione definitiva. Ma il pubblico da casa, che ha assistito a quell’incontro, non ha potuto fare a meno di sollevare grossi dubbi. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Veronica raggiunge Alessandro a Napoli e… #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 13 Dic 2019 alle ore 7:06 PST

Sul profilo Instagram di UeD è stato postato il video dell’incontro a Napoli e il post è stato letteralmente preso d’assalto dai telespettatori. Molti hanno accusato la tronista di aver agito in modo falso e programmato. E se lei sembrava recitare, lui è parso glaciale. Come se, scrivono molti utenti sotto al post, fossero d’accordo sin dal principio. “Business”, si legge. E ancora: “Amore per la telecamera”, “Ma è tutto preparato, come fate a non accorgervi?”.

Uomini e Donne: dopo le accuse in studio, Juan Luis si fa perdonare. La sorpresa a Gemma