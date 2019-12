Bianca Guaccero, dopo la frecciatina di Giovanni Ciacci sul suo Detto Fatto arriva la risposta. E per la conduttrice sono applausi

Giovanni Ciacci non perde tempo a dire sempre la sua e sceglie di farlo sempre senza troppi peli sulla lingua. La sua ultima frecciatina risale a pochi giorni fa, questa volta nei confronti di un suo stesso ex programma: Detto Fatto. Non si perde in troppi fronzoli nel raccontare i motivi di questa sua inamovibile posizione, contraddistinto da una schiettezza che, alle volte, fa quasi paura.

“Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando”. Giovanni si racconta sul sito Di Lei, sena tralasciare il dietro le quinte del suo addio al programma precedentemente condotto da Caterina Balivo e poi passato nelle mani di Bianca Guaccero. “Trovo che Detto Fatto sia un programma finito e che non abbia più nulla da dire. Anche se quando un programma va male, mi dispiace per le persone che ci lavorano. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”. Continua dopo la foto.

















E ancora: “Detto Fatto è un programma che ho amato tanto, ma con me non si sono comportati bene. Io volo alto e vado avanti per il mio. Certo, ci sono volute tre persone per sostituirmi: una al cambio look, una al gossip e una che parla di dive”. Dopo l’addio della Balivo, Ciacci ha condotto la trasmissione insieme a Bianca Guaccero: “Per Caterina mi viene in mente la parola mamma. Suo figlio Guido Alberto l’ho visto crescere, abbiamo passato 7 anni insieme. E ora vedo Cora crescere sui social e mi fa tenerezza perché è come se la conoscessi da sempre, ma in realtà l’ho vista pochissimo. Mentre Bianca è una brava professionista e una bravissima attrice”. Continua dopo la foto.















Non potevano mancare considerazioni sulla nuova collega, Barbara D’Urso: “A me la televisione di Barbara D’Urso piace, perché è una rappresentazione scenica del grande teatro eduardiano, shakespeariano. È la manifestazione massima della televisione che diventa teatro, è una visione totale delle cose. Davanti a quegli uomini e quelle donne che in televisione inventano il loro stile, che può piacere oppure no, io mi inginocchio perché sono loro a rendere grande la televisione. Barbara è una di queste. Con le sue pause, i suoi personaggi, i suoi modi di dire e di usare i social mi incanta. Quando sono ospite da lei, io la guardo: per me è come assistere a una lectio magistralis di televisione. Io adoro la sua conduzione, anzi la sua “macro” conduzione dove tutto diventa big. Barbara fa parte di quelle donne di spettacolo che rende la televisione sublime, per questo è vita”. Continua dopo la foto.









Alle dichiarazioni di Ciacci, Guaccero ha ritenuto opportuno replicare con un post su Instagram, dal tono sarcastico, ma un pizzico risentito, nonostante un successo di conduzione che non va messo in dubbio: “Le parole non bastano mai per ringraziare le persone che ci seguono!!! Ieri 8,1 con oltre un milione di spettatori! Grazie siete fantastici!”. Il successo della puntata di giorno 11 dicembre ha parlato da sé, nonostante la posizione presa di Giovanni,che ad ogni modo va rispettata. Il commento al post da parte di un follower è significativo: “Complimenti! Altro che programma morto, quest’anno Detto Fatto è ancora più bello”.

“Ma chi è? Struccata è tremenda”. Veleno contro la vip: Giovanni Ciacci è incontenibile