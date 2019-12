Eleonora Daniele, clamorosa gaffe. Entra l’ospite ed ecco cosa compare sullo schermo

Non c’è pace per il programma ‘Storie Italiane’, condotto da Eleonora Daniele. Nei giorni scorsi il tg satirico ‘Striscia la Notizia’ aveva segnalato un incredibile errore di grafica. Mentre era in studio l’ospite Bruno Vespa, in sovraimpressione era infatti apparsa la scritta Bruna. Certo, a volte può succedere, ma la cosa clamorosa è che anche oggi è stata segnalata una disattenzione simile.

Durante la trasmissione è apparsa la schermata: "Tra poco canta Emanuela Villa". Ma all'anagrafe l'artista si chiama Manuela Maria Garofalo Pica Villa. Stavolta gli addetti alla grafica sono immediatamente intervenuti per porre rimedio a questo errore. Quando la cantante è entrata in studio, il tutto era già stato corretto. Ma non è escluso che 'Striscia la Notizia' possa nuovamente tornare all'attacco.

















Infatti, quando la Villa ha iniziato a parlare con la presentatrice, in grafica era riportato in maniera giusta: "Manuela Villa: 'Canto il Natale a modo mio'". La donna ha infatti presentato al programma la sua nuova canzone, intitolata 'È Natale". Ma la prossima volta i grafici dovranno evidentemente fare maggiore attenzione per evitare il ripetersi di questi inconvenienti.























Se in questi giorni le vicende professionali della Daniele non stanno andando nel verso giusto sicuramente non per sue responsabilità, qualche mese fa la sua vita personale ha avuto una svolta con il matrimonio con l'imprenditore Giulio Tassoni, che ha avuto luogo dopo sedici anni di fidanzamento. L'anno scorso la conduttrice televisiva aveva annunciato la lieta notizia al settimanale 'Chi': "Finalmente ci sposiamo. Lo faremo in chiesa e io avrò l'abito bianco con lo strascico".

Recentemente, Eleonora era tornata a parlare della prematura scomparsa di suo fratello Luigi: “Io trovo in te grande forza. Ho perso mio fratello quattro anni fa e mi rendo conto che dentro di me c’è qualcosa che non riesco a superare. Non riesco a farmene una ragione. Mio fratello era come se fosse un figlio per me”. E Lory Del Santo aveva provato a consolarla: “La soluzione è pensare di trovare una roccia che fermi la caduta e ti salvi, bisogna cercare un appiglio. Non è unico per tutti, ognuno deve trovare qualcosa a cui aggrapparsi. Molte persone sono deboli e si aggrappano ai medicinali pensando di lenire il dolore. Questo è un errore gravissimo. Ho visto accadere cose allucinanti a queste persone”.

