Luca Onestini e Ivana, la sorpresa da Caterina Balivo è da brividi. Pubblico in piedi e applausi e lacrime

Grande commozione quest’oggi, venerdì 13 dicembre, nello studio di ‘Vieni da me’, il programma condotto da Caterina Balivo. Come ospiti ci sono stati i fidanzati Luca Onestini ed Ivana Mrazova, ma è stata la presenza del giovane ad essere una vera e propria sorpresa. La ragazza era infatti convinta che lui fosse a Napoli per alcuni impegni lavorativi.

Nell’ultimo periodo erano circolate voci non positive sul loro conto e si pensava che addirittura ci fosse in atto una crisi, invece la coppia si era semplicemente allontanata per alcune settimane, visto che Ivana era andata a visitare i suoi familiari in Repubblica Ceca. Ciò che Onestini ha fatto davanti alle telecamere Rai ha praticamente commosso tutti. Anche se alcuni telespettatori si aspettavano ancora qualcosina in più. (Continua dopo la foto)

















Prima di fare la gradita sorpresa, Luca ha dichiarato: “Lei è la donna della mia vita”. In seguito, l’ex gieffino ha fatto il suo ingresso con un fascio di rose rosse in mano. E la Mrazova non è riuscita a trattenere le sue lacrime perché colta da forti emozioni. In quell’istante il pubblico e la gente da casa ha immaginato che si trattasse di una proposta di matrimonio. (Continua dopo la foto)























Ed invece Luca è stato immediatamente chiaro, smentendo questa possibilità: “Siamo troppo giovani per quello. Prima mi voglio laureare, mi mancano ancora due anni di università”. La sua partner ha subito ribattuto alle sue parole invitandolo a proseguire gli studi con determinazione: “Allora da domani riprendi a studiare”, ha affermato comunque sorridendo. (Continua dopo la foto)

Tra pochissimo Luca ed Ivana festeggeranno insieme il loro secondo anno di fidanzamento. I due hanno già iniziato una convivenza a Milano e con la loro presenza a ‘Vieni da me’ hanno definitivamente fugato ogni dubbio sulla loro storia d’amore, che procede a gonfie vele e senza alcun tipo di tentennamento. In passato, lo speaker radiofonico 27enne aveva risposto così a coloro che mettevano in dubbio la prosecuzione della liaison d’amore con la bellissima ragazza ceca: “Mi dispiace per voi odiatori, ma tra una settimana o due, io e Ivana saremo di nuovo insieme. Non vi dirò cosa ha fatto Ivana, ma posso dirvi che era in Day Hospital, un’ora e mezza ed è tornata a casa”. Adesso quindi non resta che aspettare la data di laurea di Onestini per poi poter iniziare ad ipotizzare il giorno esatto delle nozze.

