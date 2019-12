Figlia di Fulvio Lecciso, impegnato politicamente per la Puglia, Loredana Lecciso è una showgirl conosciuta soprattutto per la sua relazione con Albano Carrisi. La Lecciso ha esordito in televisione esibendosi insieme alla sorella gemella Raffaella nei celebri balletti ispirati alle gemelle Kessler. È stata giornalista pubblicista, ma, dopo essere stata criticata dall’Ordine per le sue partecipazioni televisive e i comportamenti ivi tenuti, ne è stata radiata, ufficialmente per il mancato pagamento delle quote.

Le prime apparizioni sulle emittenti televisive nazionali coincidono con l’inizio della relazione con il cantante di Cellino San Marco Albano Carrisi, in particolare come ospite nelle trasmissioni da lui condotte. Nel 2004 ha partecipato al reality show televisivo La fattoria (dove è stata la prima concorrente eliminata) e, in coppia con la gemella Raffaella, al programma televisivo Domenica in condotto da Mara Venier e a I raccomandati di Carlo Conti. Fra l’autunno 2004 e l’inverno 2005 Loredana Lecciso è protagonista insieme al compagno Al Bano di litigi in diretta televisiva. La crisi di coppia è in atto, ma i due resistono ancora. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nel 2010 partecipa alla settima edizione del reality show L’isola dei famosi su Rai 2, condotto da Simona Ventura con Rossano Rubicondi, venendo eliminata nel corso della quarta puntata. Negli anni Duemila Loredana Lecciso è stata ospite ricorrente in programmi specializzati in cronaca rosa nelle vesti di opinionista. Come detto, l’amore tra il cantante e la showgirl è nato all’inizio degli anni Duemila, quando lui aveva già chiuso la relazione con Romina Power. Prima la convivenza nel 2001, poi l’arrivo dei figli, Jasmine e Albano junior, e l’addio in diretta, quando Al Bano decide di troncare la relazione in diretta all’Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo la foto)















La love story, interrotta bruscamente, riprese poco dopo e sembrava destinata alle nozze sino alla comparsa di Romina Power. L’ex moglie di Carrisi, legata a lui da quasi trent’anni di matrimonio, si è riappacificata con l’artista pugliese dopo una lunga lontananza, riaccendendo i gossip su un ritorno di fiamma. Pochi lo sanno, ma la ex compagna di Al Bano ha anche una figlia più grande, la sua primogenita, che è nata da un precedente matrimonio. Quello con Fabio Cazzato, con cui la showgirl pugliese è stata sposata dal 1993 al 1996. Dal loro amore è nata Brigitta, oggi 23enne secondo alcuni siti di gossip e legatissima non solo alla madre, ma a tutto il clan Carrisi. (Continua a leggere dopo la foto)









Quando Loredana Lecciso ha iniziato la sua relazione con Al Bano, infatti, Brigitta era molto piccola, ma è riuscita a instaurare immediatamente un ottimo rapporto con le figlie del cantante di Cellino San Marco. E infatti Brigitta è amica di Romina Jr e Cristel, le figlie di Al Bano e Romina Power, e ovviamente è legatissima anche ai fratelli più piccoli, Yasmine, nata nel 2001, e Al Bano Jr, classe 2002. Loredana Lecciso è nata a Lecce il 28 agosto 1972. È alta 170 centimetri e pesa 57 chili.

