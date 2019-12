Al Grande Fratello Vip arriva ‘lui’. Sexy e bellissimo: il nome è ufficiale

Grande Fratello Vip’ scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5 (appuntamento per il 7 gennaio). Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana.

Al suo fianco una coppia di opinionisti d'eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena. Inizialmente la data prevista era a fine settembre inizi di ottobre, ma Mediaset ha deciso di posticipare. Una decisione fatta "nel quadro dell'ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d'ascolto superiori alle stime previste". Pian piano i nomi dei concorrenti stanno uscendo. Qualche giorno fa, dall'account ufficiale dei Grande Fratello, è stato svelato il nome di Rita Rusci, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, mentre in queste ore è stato confermato quello di Pago, ex Temptation Island.

















L'ex fidanzato di Serena Enardu varcherà la soglia della casa del Grande Fratello insieme a un gruppo nutrito di vip. E saranno tutti vip, ha confermato il conduttore Alfonso Signorini durante l'ospitata da Piero Chiambretti di pochi giorni fa. Ma il Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini arriverà con una grandissima novità, un vero colpaccio per il giornalista e direttore del settimanale 'Chi'. Una cosa nel corso degli anni del reality non era mai successa. "Signorini non lascia, raddoppia! A partire dal prossimo 7 gennaio, il Grande Fratello Vip avrà due prime time alla settimana. Praticamente raddoppiano le puntate", ha riferito Dagospia.















In queste ore è uscito un altro nome. Andrea Denver, modello italiano che da anni vive negli Stati Uniti. "American dreamer" è la didascalia di presentazione con cui il GF Vip ha presentato via social un misterioso modello che farà parte del cast. Andrea Denver è un ragazzo umile, "with your feet on the ground", come gli piacerebbe definirsi con il suo inglese oramai impeccabile, visto che la sua seconda casa è diventata New York da quasi 5 anni. Il suo appartamento si affaccia su Ground Zero e la downtown di Manhattan.









Ha lavorato con i nomi più ambiti del fashion industry: Hugo Boss, MAC Cosmetics, Brooks Brothers, Ralph Lauren solo per citarne alcuni. Recentemente ha posato per il brand USA intimo uomo 2(X)IST dove le sue gigantografie hanno ivaso tutte le cabine telefoniche di New York. Ha lavorato per magazine del calibro di Men’s Health, Lui, L’Officiel Hommes e Velvet. Una carriera in continua ascesa. Per tre anni consecutivi è stato candidato “Social Media Star of the Year” sul noto portale di moda models.com. Lui, classe 1991, nato a Verona, è uno dei portabandiera della bellezza italiana nel mondo, orgoglio della moda e del fascino “made in Italy” che vanta tra i suoi maggiori esponenti i modelli più belli di sempre.

