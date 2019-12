“Forse un po’ troppo per te”. Eliminato dalla scuola di Amici: la decisione dei prof è clamorosa

Pessime notizie per il ballerino Alioscia Grossi, che è stato ufficialmente eliminato da ‘Amici 19’. Non è riuscito a superare l’esame di sbarramento, dopo aver dapprima dato vita ad una coreografia preparata con i professori in sala prove e successivamente all’esibizione di un suo cavallo di battaglia sulle note di ‘Zombie’. Al termine della sua prima performance, i tre prof hanno avuto un lungo confronto e lo stesso concorrente aveva compreso che qualcosa non stesse andando nel verso giusto.

Colui che ha spiegato per primo il perché sia stata presa questa sofferta decisione è stato Timor Steffens: "Quando sei entrato in questa scuola la prima volta che ti abbiamo visto ballare hai fatto una coreografia come Zombie. Qualcosa di tuo, che hai avuto tempo per preparare. Sembrano che le cose successe nella scuola siano un po' troppo per te. Mi dispiace. Insieme abbiamo deciso che forse è meglio che tu te ne vada".

















Nonostante i professori siano concordi nell'affermare che in lui ci sia del talento e che probabilmente in futuro crescerà ancora, Alioscia non è però considerato maturo nell'affrontare una scuola come 'Amici'. Come spiegato anche da Alessandra Celentano: "Alioscia in quattro settimane non hai portato a termine la coreografia in maniera sufficiente. Non c'è proprio la possibilità, dobbiamo essere chiari con te. Con le tue coreografie ti senti sicuro perché le hai lavorate per mesi o un anno, qui è troppo per te. In un'ora o un giorno devi avere le coreografie pronte qui dentro".























Dello stesso parere l'insegnante Veronica Peparini, che ha affermato: "Sei bloccato, è un insieme di tante piccole cose unite. Devi cercare di sbloccare qualcosa, di fare una crescita". La reazione di Grossi è stata ovviamente dispiaciuta, ma ha compreso ed accettato la decisione assunta da Steffens, Celentano e Peparini. Vediamo cosa ha dichiarato il giovane.

“Grazie a tutti e tre. Mi dispiace tanto, però rispetto quello che mi dice. Non smetto di ballare. Grazie mille per tutto, per quello che avete fatto fino ad oggi”. E la Celentano ha replicato: “Questa non è una porta in faccia, ma uno sprono”. Successivamente, Alioscia ha incontrato e salutato il resto dei compagni ribadendo di aver capito le buone intenzioni dei professori: “Hanno detto che non sono pronto, è giusto così. Hanno detto che quando sono entrato in base a quello che ho portato ero più forte. E questo lo so anche io”.

