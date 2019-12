Rita Rusic, conosciuta anche come Rita Cecchi Gori, è un’attrice e produttrice cinematografica jugoslava naturalizzata italiana. Da bambina si trasferisce insieme a tutta la famiglia in provincia a Busto Arsizio. Della sua vita privata e familiare non si hanno molte altre informazioni: Rita Rusic negli anni si è dimostrata sempre molto riservata su questo aspetto.

La grande passione per il mondo della televisione e dello spettacolo, però, deve averla sempre accompagnata e infatti lavora su diversi fronti: è stata un’attrice di successo, una cantante e produttrice cinematografica. Il suo esordio arriva nel 1960 con la musica ma la svolta della sua carriera si ha nel 1982, nel celebre film di Diego Abatantuono “Attila flagello di Dio”. (Continua dopo la foto)

















Nel corso della sua carriera Rita Rusic ha recitato in diverse pellicole. Ricordiamo “Grand Hotel Excelsior”, “Il pentito”, “Russicum – I giorni del diavolo”. Ma è sul set di “Attila flagello di Dio” che conosce (e poi sposa) Vittorio Cecchi Gori. Con lui inizia a collaborare nella gestione degli affari dando così avvio alla sua carriera di produttrice cinematografica. Insieme hanno prodotto diversi film di successo, come “La vita è bella di Benigni”. (Continua dopo la foto)















Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori si sono sposati nel 1933. Dopo il divorzio, nel 2000, Rita Rusic fonda la Rita Rusic Company con cui ha prodotto tra gli altri “Scusa ma ti chiamo amore”. Nel 2008 ha pubblicato anche il suo primo libro, Jex Sex Diario erotico sentimentale, edito da Mondadori. Nel 2009 la Ruisc torna a recitare in Polvere di Massimiliano D’Epiro e Danilo Proietti, nel ruolo della madre di Primo Reggiani. Nel 2010 è stata giurata in più puntate del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, sostituendo il collega Fabio Canino e da gennaio 2020 è nel cast del Grande Fratello Vip. (Continua dopo le foto)











Rita Rusic è nata il 16 marzo 1960 a Parenzo, è alta circa un metro e settantacinque centimetri per un peso di circa sessanta chilogrammi, è single e attualmente vive a Miami. Dopo la fine del rapporto con Vittorio Cecchi Gori, da cui ha avuto due figli, Mario e Vittoria, ha avuto un flirt con Canio Mazzaro, ex di Daniela Santanché. Attivissima su Instagram, dove è seguita da oltre 100mila fan, pubblica spesso foto private che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Intervistata dal settimanale Chi, ha detto che sarà “la bomba sexy del GF Vip”.

