“Esiste solo lei”. Costantino Vitagliano, tutto il cuore per la sua piccola stella: ecco la figlia Ayla

Costantino Vitagliano è stato il tronista più memorabile del programma Uomini e Donne, quando la sua scelta cadde su Alessandra Pierelli. Oggi torna a parlare di sè in una lunga intervista, in cui racconta il periodo di profonda crisi personale in seguito alla scomparsa della madre. Sono trascorsi ben sedici anni da quando lo abbiamo incontrato sul trono e i cambiamenti nella vita di Costantino sono stati tanti.

Allietato soltanto dall'amore che prova per la figlia Ayla, avuta con la sua ex compagna, Costantino spiega che: "Mi sono ripreso da un periodo molto buio. Ho ricevuto delle delusioni, ho perso persone molto importanti della mia vita. È stata dura, ma mi sto riprendendo grazie all'amore di mia figlia. Ho trascorso un periodo d'oro e poi, come avviene spesso nella vita, è seguito un momento doloroso. Perdere mia mamma mi ha portato a rendermi conto che la vita è fatta di up&down. A volte tocchi il cielo, altre sei sottoterra. […]".

















E ancora: "Il lutto si supera, spero, con il tempo. Il tempo non è necessariamente una medicina, ma ti porta a fare, muoverti, scoprire. Mi è sempre piaciuto vivere, guardare le cose, conoscere il mondo. Per questo ho svolto un percorso lavorativo particolare: da quando avevo sedici anni faccio esperienze, scopro la realtà". In questa realtà, l'unica bussola sembra essere sua figlia Ayla. Infatti attraverso il loro rapporto, lui ha potuto apprendere diverse cose: "Con mia figlia ho scoperto tante cose. Ci sono cosa che immagini ma poi, quando le vivi nella realtà, scopri che sono diverse, impossibili da pensare. Ayla è la parte più bella della mia vita ed è coincisa con un brutto momento. Quando è nata lei, a mia mamma hanno scoperto la malattia. Ora ho Ayla: ci vivo, la coccolo, la porto in giro. Faccio con lei quello che non è mai stato fatto con me. Io appartengo a una generazione i cui genitori erano "altro". Crescevamo tutt'altro che viziati, per quanto i miei non abbiano mai fatto mancare niente".























Quando prova a ricordare i tempi del trono, Costantino si scopre una persona totalmente diversa. Oggi è papà e non permette in alcun modo che la privacy della sua famiglia venga disturbata da attacchi esterni. L'amore verso la figlia sembrerebbe essere l'unico amore esistente nella vita di Costantino, che oggi scopre di essere un uomo marcatamente segnato da esperienze importanti, che gli hanno concesso il dono della consapevolezza.

Chissà in quanti vorrebbero vedere Vitagliano salire nuovamente sul trono della De Filippi. la domanda è stata fatta e lui ha risposto così: “Non lo so. Maria mi guardava dalle scale, sorrideva, e io… io ero me stesso! Ero spontaneo. Oggi sono cambiato, per Ayla, la proteggo, difendo la mia privacy”. Non c’è da stupirsi, dunque, che Costantino possa essere rimasto nel cuore di tanti e di tante. Al momento sembra non volere accogliere altre donne nella sua vita. Rimangono gli affetti incrollabili e gli unici che non potranno mai tradire, quello verso la figlia e il ricordo della madre. Il resto si vedrà.

