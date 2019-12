“Ma come diavolo fa?!”. Mara Venier, il fuorionda di Striscia la Notizia la pizzica così. E se la prende con Barbara D’Urso

Nemiche, Mara Venier e Barbara D’Urso non lo sono mai state. Rispetto reciproco e complimenti tra le due non sono mai mancate. Diverse ma simili. Mara Venier ha contribuito a scrivere un pezzo della storia della televisione italiana da 30 anni a questa porta. Volto famigliare e amico, a lei infatti ha pensato la Rai per rilanciare il format di Domenica In sceso, con la conduzione delle sorelle Parodi, ai minimi termini. Più aggressiva e prorompente Barbara D’Urso che dopo qualche prova d’attrice contende adesso lo scettro di regina di Mediaset e Maria De Filippi.

Non c'è giorno infatti che Carmelita non sia in onda e a più di qualcuno, la sua presenza infastidisce. Così pensano in molti, così la pensano anche a Striscia La Notizia tanto che il telegiornale satirico di Antonio Ricci si è divertito a scherzarci su.

















Striscia la Notizia ha infatti trasmesso un fuorionda di Mara Venier in cui la conduttrice si scaglia contro Barbara D'Urso e Gabriel Garko. "Chi c'è dalla D'Urso oggi, Renzi, Salvini, la Meloni? A chi starà a lecca' il c**o oggi? – dice a proposito della collega di Mediaset – Ma quella è protetta da qualcuno, te lo dice Zia Mara. Ma come fanno tutti i politici ad andare da lei?". Poi, sconsolata e divertita aggiunge: "Da me ci viene al massimo Gabriel Garko a dire che non è rifatto quando c'ha la faccia gonfia come una zampogna".















Parole pesantissime che in realtà Zia Mara non ha mai pronunciato: il video è un esilarante deepfake con protagonista la bravissima imitatrice Francesca Manzini. Quanto alla verità, domenica Mara Venier avrà tra gli ospiti Mario Calabresi per parlare del suo libro, La mattina dopo, fresco di pubblicazione e dove racconta di quando perse la direzione di Repubblica. Un addio traumatico, maturato in poco tempo, con la redazione che gli dava contro.











Ospitata certo buona per presentare la sua ultima fatica, ma che desta anche un sospetto. Dopo l’acquisto da parte di Exor, ovvero John Elkann, di Gedi, ovvero di Repubblica, le voci su un suo possibile ritorno alla guida della testata di sinistra si rincorrono con sempre maggior veemenza. Vuoi vedere che è stato invitato a Domenica In anche “in veste” di prossimo direttore di Repubblica?

