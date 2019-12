Tutti contro Veronica Burchielli. E non solo Tina Cipollari, che non appena la ex corteggiatrice si è seduta sul trono di Uomini e Donne l’ha subito attaccata. Dopo le ultime, la stragrande maggioranza del pubblico di Maria De Filippi è furioso con Veronica e l’ha asfaltata senza pietà. Ma alla luce di quanto accaduto tra lei e Alessandro Zarino, il ragazzo che corteggiava e a cui ha detto ‘no’, era prevedibile che l’ormai ex tronista del programma di Canale 5 avrebbe raccolto moltissime critiche e pochi consensi.

Nella puntata del trono classico andata in onda giovedì 12 dicembre, Veronica ha avuto un confronto con la padrona di casa. Confronto da cui è emerso chiaramente che prova ancora qualcosa per Alessandro e quella confessione che non è piaciuta per niente ai telespettatori, che si sono poi riversati sui social e non ci sono andati affatto leggeri con Veronica.

















Questo anche perché dalle anticipazioni si sa già che Veronica ha abbandonato il trono per Alessandro e i due hanno iniziato una storia dopo l'uscita di scena dal dating show. Una 'mossa' che ha infastidito Tina, che non si è mai fidata della tronista, ma anche gran parte del pubblico. Veronica non avrebbe dovuto accettare il trono se aveva ancora in testa Zarino, sostiene.















Sotto al post che riassume parte del confronto con Maria, che mostra a Veronica uno stralcio dell'intervista rilasciata da Alessandro, è scoppiato il finimondo. "La sua incoerenza mi fa schiattare", "Ma chi ti credi di essere? Hai fatto fare una figura di m… ad Alessandro e ora vuoi pure che ti venga a cercare? Ma fai pace col cervello", "Falsa", "Ridicola", "Vattene a casa", si legge.









E ancora: “Sei solo una buffona”, “Almeno ti togli dalle scatole”, “Tina ha capito tutto, ma quanto è incoerente Veronica?”, “Business!”, “Fatti vedere da uno bravo”, “Ma Veronica pensa che i telespettatori siano stupidi? L’unica cosa sensata che può fare è andare a casa”. Insomma, Veronica è finita letteralmente asfaltata dopo l’ultima puntata del trono classico. E chissà che succederà quando andrà in onda quella in cui lascia il programma proprio con Zarino…

