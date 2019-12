Da ormai due mesi Pomeriggio 5 si sta occupando della vicenda di Umberto, l’ottantacinquenne pugliese che fino a poche settimane fa viveva in un’abitazione sommersa dai rifiuti. Una situazione che aveva reso difficile la vita anche degli altri condomini, costretti a tenere le finestre chiuse e ad utilizzare, in alcuni casi, mascherine o strofinacci per via dell’odore nauseabondo. Per questo motivo il caso era stato portato da Barbara D’Urso, che in questa edizione di Pomeriggio 5 si occupa di liti tra vicini di casa.

Dopo diverse trattative (e puntate) l’uomo è riuscito a fidarsi e un’impresa di pulizie per mettere la casa in ordine e buttare via i rifiuti e tutte le cose che Umberto ha accumulato in questi anni. Una squadra di 15 persone si è messa al lavoro all’interno della casa che si trova al primo piano della palazzina nel centro di Bari. Umberto ha trascorso giornata lontano dalle mura domestiche portando con sé due buste con alcuni oggetti personali. Ha fatto una doccia ed ha indossato vestiti nuovi. Durante Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha ringraziato tutti i telespettatori che hanno risposto all’appello lanciato per aiutare Umberto. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Cercheremo di aiutarti anche in questo caso”, ha promesso Barbara D’urso. “Faccio un appello a qualche dentista in ascolto che voglia fornirgli una protesi” è stato l’appello. Il caso è stato preso a cuore dalla conduttrice e la scorsa settimana Umberto è tornato anche dal parrucchiere per lavare e tagliare i capelli. Come sempre l’anziano ha ringraziato la conduttrice, invitandola anche in Puglia, e nella puntata andata in onda giovedì 12 dicembre per lui c’è stata un’altra sorpresa. (Continua a leggere dopo la foto)















Tempo fa Umberto aveva aveva espresso il desiderio di andare a San Giovanni Rotondo, nel santuario dedicato a Padre Pio e Barbara D’Urso è riuscita ad accontentarlo. “Sono a San Giovanni Rotondo, sono stato sulla tomba di Padre Pio in ginocchio. Avevo i dolori e sono passati: grazie a tutti”, ha detto Umberto in collegamento con Pomeriggio Cinque insieme all’inviata Giorgia Scaccia. Barbara d’Urso aveva promesso all’uomo che insieme all’inviata sarebbe andato a San Giovanni Rotondo, e il suo desiderio è stato esaudito. Due ragazzi si occuperanno di lui tutti i giorni. Un’intera giornata è stata necessaria a una squadra di pulizie formata da quindici persone per pulire completamente la casa. (Continua a leggere dopo la foto)









L’inviata Giorgia Scaccia era rientrata per scoprire che Umberto non stava tenendo in ordine. “Tu hai mantenuto le tue promesse e noi le nostre”, ha detto la conduttrice. “Sono contento di stare qua – ha detto un emozionato Umberto – Barbara, ho acceso una candela per te. Era il minimo che potevo fare”. “Ma che carino, hai acceso una candela per me. Non lo sapevo, grazie!”, ha risposto Carmelita, ringraziandolo anche per la medaglietta con l’immagine di Padre Pio. “Grazie Umberto, la indosserò”, gli ha promesso.

“Sì, lo voglio!”. Massimo Boldi, il dolore è finito: è pronto al grande passo