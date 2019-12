Al Grande Fratello Vip non era mai successo. Il (vero) colpaccio di Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana.

Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena.

Dopo Rita Rusic il nome confermato è quello di Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Nella lista dei papabili ci sarebbe anche Antonella Elia. A questo punto sarebbero fondati i rumors sull’ingresso di una delle cinque ‘ministre’ de ‘La Repubblica delle Donne’ nella Casa più spiata di Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

















Notizia che arriva dopo il recente tweet pubblicato sul profilo del ‘Grande Fratello vip’ che due giorni fa ha finalmente svelato la prima concorrente ufficiale della Casa, Rita Rusić. Ipotesi che sembrerebbe confermata dalla reazione avuta dalla Elia ieri sera quando Valeria Marini, dopo aver commentato la partecipazione di Rita Rusic (ex moglie del suo ex Vittorio Cecchi Gori, ndr) rivolgendosi alla Elia ha domandato: ”Tu lo fai il ‘Grande Fratello Vip’, Antonella? Vero?!”, domanda che ha creato un evidente imbarazzo in studio. (Continua a leggere dopo la foto)















Antonella Elia non ha proferito parola mentre il conduttore del ‘Gf Vip 4’ Alfonso Signorini, anche lui ospite ieri sera da Piero Chiambretti, si è limitato a dire: “Ho incontrato anche lei”. Ma il Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini arriverà con una grandissima novità, un vero colpaccio per il giornalista e direttore del settimanale ‘Chi’. Una cosa nel corso degli anni del reality non era mai successa. “Signorini non lascia, raddoppia! A partire dal prossimo 7 gennaio, il Grande Fratello Vip avrà due prime time alla settimana. Praticamente raddoppiano le puntate”, ha riferito Dagospia. Insomma, due serate in compagnia del reality show, sul quale Mediaset ha puntato al tal punto di posticipare l’inizio, che era previsto per gli inizi di ottobre. (Continua a leggere dopo la foto)









Il cast non è stato reso noto ma Alfonso Signorini è stato chiaro: “Nessuno si domanderà chi è questo”, confermando che i personaggi che entreranno nella casa saranno tutti famosi. Tra i nomi che circolano in rete c’è quallo di Paola Di Benedetto, la fidanzata di Federico Rossi. Inoltre pare vicinissimo a firmare anche l’attore Fabio Testi, mentre continua a tenere banco il nome di Loredana Lecciso, ex compagna di Albano Carrisi.

