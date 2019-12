“Sta con lui!”. Bianca Guaccero, spunta un nuovo compagno: una relazione segreta…. E lei stavolta parla

Pizzicata da Striscia la Notizia su presunti ritocchini, Bianca Guaccero coglie la palla al balzo per rispondere. Com’è noto, la conduttrice non è una che le manda a dire e anche stavolta non è stato differente. Poco prima di iniziare a chiacchierare con Jonathan Kashanian ha voluto rispondere a Striscia la Notizia. La presentatrice non è apparsa affatto infastidita, anzi ha ringraziato Greggio e Iacchetti per le belle parole spese per lei. Com’è giusto che sia si è poi soffermata sui ritocchini estetici e sulla presunta relazione con Giampaolo Gambi, il comico che di solito l’affianca durante il programma pomeridiano di Rai 2.

Cosa c'è di vero? "Il servizio era molto carino ed auto ironico e devo dire che la cosa che mi fa sorridere è che io sono l'unica donna che si è rifatta al contrario, cioè che si è 'tolta' il seno, lo ha rimpicciolito, e le labbra invece sono sempre uguali", ha rivelato e precisato Bianca. Insomma, il chirurgo estetico non ha messo mano sul suo volto.

















La presentatrice di Detto Fatto ha poi smentito qualsiasi liaison con il comico napoletano: "Per quel che riguarda Gambi, abbiamo una 'storia' artistica da un anno e mezzo. Lui è felicemente fidanzato con Oliva Ghezzi. Per cui lasciamolo stare in pace".Bianca Guaccero nasce a Bitonto (Bari) il 15 gennaio 1981. Le prime esperienze artistiche risalgono all'infanzia, con il coro dello "Zecchino d'oro". Nel 1995 ha solo quattordici anni quando la mamma la iscrive a sua insaputa al concorso di bellezza della sua città, "Miss Bitonto".















Per un anno partecipa a concorsi analoghi fino al nazionale "Miss Teen-ager Italia 1995". Senza forse nemmeno rendersene conto appieno, Bianca Guaccero stava iniziando la sua scalata verso il magico mondo dello spettacolo. Il passo che porta dai concorsi di bellezza alla tv è breve: viene chiamata a presenziare a "Miss e Mister 96" con Gerry Scotti, "Sotto a chi tocca" con Pippo Franco e Pamela Prati.











Poi ancora avanti fino al provino per “La ruota della fortuna” dove è lo stesso conduttore storico Mike Bongiorno a sceglierla. Poi però Bianca rinuncia perchè non se la sente, così giovane, di trasferirsi a Milano.

