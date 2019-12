Proprio come il suo famoso (e mitico) papà debutterà in tv con un nuovo show musicale. Ready Music Play, questo il nome del programma, andrà in onda a partire dal prossimo 16 dicembre sul canale DeAKids di Sky e per lui, classe 1994, è la prima esperienza in tv e sarà accompagnato da 4 giovani influencer conosciutissime dai giovani ovvero Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Giulia Savulescu e Virgitsch. Se il nome ‘Jody’ forse non vi dice nulla, il cognome ‘Cecchetto’ invece sì.

Il neo conduttore di quella che sarà una vera e propria gara canora è proprio il primogenito di Claudio, celebre produttore discografico che ha trasmesso al figlio la passione per la musica. Ready Music Play andrà in onda tutti i lunedì alle ore 20,25 e vedrà le 4 giovanissime influencer divise in due squadre sfidarsi a colpi di lip sync, ovvero in playback sulle canzoni più note degli ultimi tempi.

















Canzoni che verranno riprodotte e mimate dai loro video originali e alla fine di ogni puntata verrà premiato il video migliore tenendo conto di musica, abbigliamento, ballo e interpretazione. E il vincitore verrò annunciato proprio da Jody Cecchetto. Ma la vera particolarità del programma sta proprio nella sigla, che fa riferimento ad una hit intramontabile come 'Gioca Jouer' lanciata dal dj Claudio Cecchetto nel 1981.















La mitica 'Gioca Jouer', ma riadattata con termini 'social', sarà cantata proprio da Jody, accompagnato dal cast del programma. Jody è il primogenito di Claudio Cecchetto e Maria Paola Danna. Nato nel 1994, ha un fratello minore, Lorenzo, e come detto da papà ha ereditato la passione per la musica e per l'arte. Ha infatti esordito nel 2015 come rapper con il nome d'arte JDC, ovvero le sue iniziali visto che Daniel è il suo secondo nome, e il primo lavoro discografico è stato Sex Machine, singolo inciso con Tony Real.











Il suo primo singolo è stato presentato a Colorado. Nello stesso anno, poi, interpreta il personaggio di Jody (il presentatore di The Talent) nella seconda stagione della sitcom Alex & Co e nel 2017 è Daniele Mastrangeli nella serie tv Non uccidere, in un episodio della seconda stagione. Attualmente Jody Cecchetto, che sui social è seguitissimo, è impegnato anche su RDS nel programma RDS Next.

