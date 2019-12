“Ti prego…”. Funerale mamma Al Bano, Barbara D’Urso perde la pazienza e bacchetta la sua inviata

Centinaia di persone hanno voluto salutare per l’ultima volta Jolanda Ottino, la mamma del cantante Albano Carrisi scomparsa nel pomeriggio di martedì 10 dicembre, all’età di 96 anni. Centinaia di persone hanno voluto stringersi attorno al dolore che ha colpito il cantante e la sua famiglia. Il primo gennaio prossimo avrebbe compiuto 97 anni ed era già in programma la festa. Quasi 97 anni trascorsi ad amare la vita, il marito Carmelo, i figli i nipoti e quanti ha incrociato nella sua lunga esistenza.

Non ha mai voluto lasciare Cellino San Marco (tranne quando ha seguito il figlio in tournée), paese dove è nata e cresciuta e ha conosciuto l’amore della sua vita Carmelo, che le ha regalato quella famiglia che l’ha amata profondamente fino al suo ultimo respiro. I suoi concittadini ma anche i cittadini dei paesi vicini oggi hanno partecipato al suo funerale, celebrato da don Lucio Renna, vescovo emerito, nella Chiesa di San Marco e Santa Caterina. La camera ardente è stata allestita nella chiesetta di famiglia nelle tenute Albano Carrisi nello stesso pomeriggio di martedì, poche ore dopo la sua morte. (Continua a leggere dopo la foto)

















I figli Al Bano e Franco, assieme ai nipoti, si sono stretti attorno alla donna “gracile ma dalla forte tempra” come ha ricordato il vescovo che ha officiato il rito funebre.Toccante il momento in chiesa quando si sono levate le note della canzone che Al Bano aveva dedicato alla sua mamma. Per i Carrisi si tratta di un lutto molto duro, Jolanda Ottino è stata infatti la colonna portante della famiglia. E da ieri in tanti hanno voluto renderle omaggio, dedicandole un pensiero o un ricordo. (Continua a leggere dopo la foto)















Al funerale di nonna Jolanda sono arrivati Yari, il secondogenito di Albano, Romina Junior la quartogenita e i figli avuti dalla seconda moglie Loredana Lecciso, Jasmine e Albano junior. Mancavano Cristel (la terzogenita), Romina Power e Loredana Lecciso, che invece si è vista alla camera ardente. Il funerale di ”Donna Jolanda” è stato seguito in diretta da molte trasmissioni, tra queste non poteva mancare Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso che in passato ha dedicato diversi servizi alla donna. (Continua a leggere dopo la foto)









All’uscita del feretro, l’inviata di Pomeriggio Cinque Ilaria Dalle Palle si è permessa di strappare una dichiarazione ad Al Bano, il quale ha ignorato la giornalista, e al fratello che ha detto: “Non è il momento”. Barbara D’Urso ha lasciato trasparire un certo nervosismo per quanto fatto dall’inviata e l’ha bacchettata: “Ti prego Ilaria di non chiedere niente ad Al Bano o ad altri della sua famiglia in questo momento di dolore!”.

Loredana Lecciso e Jolanda: perché la mamma di Al Bano non le parlava da anni. Emerge solo con la morte della 96enne