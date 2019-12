Dopo la scelta di Giulia Quattrociocche, al trono classico è arrivata una nuova tronista. Si chiama Sara, ha 28 anni e di mestiere fa l’assistente di volo. Ma le anticipazioni sulla nuova puntata sono più che altro concentrate su Giulio Raselli. La sua scelta dovrebbe essere imminente ma, a quanto pare, il tronista è ancora in alto mare.

E anche “nei guai” con le sue due corteggiatrici, Giulia e Giovanna. Quest’ultima sembra infatti arrivata al limite, è stanca dei continui tira e molla con lui. Dopo la scorsa puntata i due hanno chiarito nel parcheggio degli studi, ma poco dopo Giovanna ha mandato un messaggio alla redazione spiegando di non voler organizzare nulla per Giulio perché intenzionata a pensare di più a sé stessa. Giulio ha raggiunto Giovanna a casa sua e anche se l’esterna è cominciata nel migliore dei modi, la corteggiatrice ha poi iniziato a essere un po’ distaccata perché pensava al rapporto tra Giulio e Giulia. (Continua dopo la foto)

















A proposito di Giulia: il tronista è andato anche da lei. Hanno discusso, poi Giulia ha fatto salire a casa sua Giulio e si sono chiariti. E si sono anche baciati. Giovanna in studio ha detto di essere arrivata in puntata con l’intenzione di eliminarsi, ma Giulio non glielo ha permesso e l’ha invitata a ragionare, riuscendo a farla sedere nuovamente. Lorenzo Riccardi, diventato ormai opinionista fisso del programma, ha consigliato a Giovanna di non essere sempre sul piede di guerra, altrimenti rischia di dare vantaggio alla rivale. (Continua dopo la foto)















Anche la stessa Maria De Filippi ha fatto notare a Giovanna che il suo carattere molto forte fa sì che con Giulio ci sia un rapporto di gioco forza. Al contrario, Giulia è molto più calma e lui avverte un senso di protezione verso questa corteggiatrice. A quel punto, finalmente, Giulio si è aperto un po’ verso Giovanna: ha detto di essere ci tiene a lei e che è importante per lui, che ha un interesse vero e profondo e di essere anche attratto tantissimo. Parole che hanno fatto molto piacere a Giovanna. (Continua dopo le foto)











Ma è ancora lontano dalla scelta. Il tronista ha infatti aggiunto di non essere ancora pronto perché non ha tutte le risposte che sta cercando. Maria, aggiungono le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, ha chiesto a Giulio se fosse pronto a scegliere in quel momento. “No”, è stata la sua risposta. Colpo di scena, perché tanti si aspettavano che dopo le ultime si fosse deciso. Ma ha poi invitato Giovanna, in lacrime, a ballare. Quindi ha assunto un atteggiamento protettivo anche con lei e si aggiunge così un altro indizio: sceglierà lei? Molti telespettatori sono convinti che alla fine deciderà di uscire con Giovanna.

