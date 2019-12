Michele Bravi torna in tv. L’esibizione dopo l’accusa di omicidio stradale: com’è cambiato il vincitore di X-Factor 7

L’udienza preliminare per omicidio stradale, che vede coinvolto Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X-Factor, è stata rinviata a causa dello sciopero degli avvocati penalisti. Il 24enne è accusato infatti di omicidio stradale per aver causato un incidente (risale al 22 novembre del 2018) nel quale è rimasta uccisa una donna di 58 anni.

Secondo la ricostruzione del pm di Milano, Alessandra Cerreti, il cantante si trovava alla guida di un'automobile a noleggio quando si è scontrato con Rosanna Colia. La donna stava viaggiando a bordo di una moto che sopraggiungeva da dietro "rispetto al senso di marcia dell'autovettura guidata da Michele e, quindi, alle spalle di quest'ultimo", come ha spiegato l'avvocato Manuel Gabrielli.

















Bravi si sarebbe subito fermato a prestare i primi soccorsi alla vittima fino all'arrivo delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari del 118. La donna, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, è morta poco dopo il ricovero. Tramite il legale, il cantante aveva anche espresso subito il suo profondo dolore.















"Ho bisogno di fare un passo indietro – aveva fatto sapere Bravi in quei giorni – lasciare che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il silenzio è la forma di rispetto a cui affido tutti i miei pensieri". Dopo un periodo di stop, Michele Bravi è tornato ad esibirsi per il suo pubblico. Il vincitore di X Factor mercoledì 11 dicembre è stato ospite di Fiorello nel programma Viva Rai Play ed ha cantato Life on Mars di David Bowie.









Un’emozione immensa per lui e per tutti i suoi fan, che lo hanno atteso in religioso silenzio, rispettando il suo bisogno di prendersi una pausa. Dopo l’emozionante esibizione il cantante ha ringraziato il pubblico con la voce rotta: “A presto, buona serata”. Poi si è allontanato lasciando il palco. (clicca per guardare l’esibizione di Michele Bravi a Viva Rai Play)