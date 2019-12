“Durante la finale…”. Oops, a Emma Marrone sfugge qualcosa su Amici. Andranno via concorrenti…

Sale l’attesa (e se vogliamo pure un po’ d’ansia) per la finalissima di Amici 19. E in questi giorni una di coloro che sarà presente alla super serata ha annunciato la sua attesa partecipazione. A dare l’annuncio è stata direttamente Emma Marrone ha quindi anticipato cosa succederà sabato 14 dicembre ad Amici 19. Nessun’anticipazione succosa, non pensateci neanche, visto che tra l’altro la registrazione della prossima puntata avverrà venerdì: la Marrone infatti si è semplicemente limitata a dire che sarà presente in studio come ospite – e chissà che non resti a guardare tutta la puntata – per pubblicizzare il suo nuovo lavoro discografico.

Saranno felici le marroncine, visto che era da tanto che la loro beniamina non metteva piede nella scuola più spiata d’Italia. Cosa succederà? Beh, per mettervi un po’ sulle spine vi basti pensare che giorno dopo giorno stanno aumentando i rischi di eliminazione per alcuni concorrenti di Amici. Continua a leggere dopo la foto

















Ricordiamo che sabato prossimo saranno eliminati due ragazzi, e stando a quanto abbiamo visto sinora pare che quelli più a rischio siano Giuseppe Preziosa, che non sembra aver colpito i professori; Alioscia Grossi, che piace molto a Timor Steffens, il quale però lo ritiene immaturo; infine Giorgia Lopez, fortemente osteggiata da Alessandra Celentano che oggi ha voluto chiarire la sua posizione sia nei suoi confronti sia nei confronti di Preziosa che ha reagito malissimo. Continua a leggere dopo la foto























Riguardo ai cantanti Rudy Zerbi pare essere intenzionato a cacciare gli Inico che non reputa all’altezza del talent show di Canale 5. Per non parlare poi del “piccolo” dettaglio che la Celentano non apprezza neanche Valentin Alexandru e che come lei anche Veronica Peparini gli ha fatto capire che non è tra i suoi preferiti. Continua a leggere dopo la foto



Si rischia insomma di non vedere il latino-americano ben rappresentato al Serale nonostante le raccomandazioni e le battaglie di Natalia Titova. Cosa succederà quindi? Nessuno lo sa con certezza ma ci sentiamo di dire che sì, potrebbe capitare di tutto, anche quello che non ci verrebbe mai in mente!

