“Irriconoscibile!”. Mauro Coruzzi, alias Platinette, la foto prima-dopo è impressionante

Sembra un altro Mauro Coruzzi, in arte Platinette. È lui stesso a pubblicare una foto (scattata negli studi di RTL102.5) dove è irriconoscibile: appare molto dimagrito. In perfetta forma. Sui social Mauro scrive: “Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi”. E la sua frase sembra alludere ad una battaglia vinta. Mauro, uno dei più bravi professionisti del mondo della televisione e dello spettacolo, pare che abbia perso molti chili. Nella foto, infatti, è in perfetta forma.

Sorride al pubblico dei social, che lo ama immensamente. Era settembre quando durante una puntata di Italia Sì, programma condotto da Marco Liorni, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha dichiarato di essere malato. La sua confessione ha gelato il pubblico. Coruzzi poi ha aggiunto di doversi fermare e per questo motivo sarà meno presente in televisione. Continua a leggere dopo la foto

















Una confessione inaspettata ha spiazzato il pubblico di Italia Sì, programma pomeridiano condotto da Marco Liorni. Mauro Coruzzi, alias Platinette, da sempre ospite del programma, ha dichiarato di essere malato e di dover abbandonare per un po’ gli studi televisivi. Una doccia fredda per i suoi sostenitori, Platinette è divenuta ormai un’icona della televisione italiana. Continua a leggere dopo la foto















“Dopo 45 anni di lavoro, in cui ho conosciuto i miei idoli, diventati poi miei amici, dopo una vita piena di impegni, devo combattere un male molto difficile che mi ha colpito e che mi porto dentro di me. Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, arrivavo a trascinare una gamba. Ad un certo punto il male va estirpato”. Continua a leggere dopo la foto











Da quel momento a quello che vediamo oggi, il cambiamento è sostanziale: ci sarà voluta una forza d’animo fortissima e l’aiuto di esperti al suo fianco. Ma possiamo dirlo forte adesso: Platinette ce l’ha fatta. E questa foto sembra la prova suprema.

