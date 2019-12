“Si è rotto”. Barbara D’Urso, l’imprevisto in diretta, a Pomeriggio 5: “Oggi è andata così…”

Non c’è pace per la conduttrice Barbara D’Urso, che già a ‘Live – Non è la D’Urso’ di lunedì scorso aveva commesso una gaffe. Aveva infatti scambiato Chiara Nasti con Chiara Biasi: “Ciao Chiara, felice di conoscerti. Sei la protagonista di questa settimana”. Gli autori del programma le avevano fatto notare l’errore ed aveva aggiunto: “Chiara Biasi, certo… Io ho confuso le due Chiare, ok…”. Anche se poco dopo ci era cascata ancora.

Oggi pomeriggio, mercoledì 11 dicembre, si è resa protagonista di un’altra disattenzione abbastanza clamorosa. Infatti, non è riuscita a trasmettere l’ultima parte di ‘Pomeriggio Cinque’. La conduttrice napoletana non si è accorta che aveva superato il tempo massimo durante lo svisceramento della notizia riguardante i funerali di Jolanda, la mamma dell’artista Albano Carrisi scomparsa ieri a 96 anni. (Continua dopo la foto)

















Si è infatti giunti immediatamente alle ore 18.25 e per Carmelita il tempo a sua disposizione era praticamente scaduto. Avrebbe dovuto soffermarsi su questo argomento: “Il fenomeno dei vip che dichiarano di vivere in castità”, ma non ce l’ha fatta. La presentatrice ha comunque spiegato ai telespettatori l’imprevisto accaduto in diretta tv. (Continua dopo la foto)























“Dalle 18 in poi avremmo voluto, con Francesca Cipriani e gli altri ospiti, parlare di altro. Ma le storie precedenti mi hanno preso il cuore. Abbiamo seguito i funerali di Jolanda e siamo andati più lunghi del previsto. E poi anche la storia della nostra amica segregata Patrizia, ormai una sorella per noi”, ha affermato Barbarella. La quale ha rivelato un altro aneddoto. (Continua dopo la foto)

“In tutto ciò mi si è anche rotto il counter, una cosa su cui io controllo quanti minuti ho a disposizione. Ad un certo punto ho chiesto: ‘cosa succede?’ Succede che non ho più tempo”. Presente in studio anche Luana, una donna che ha scelto la castità al termine del suo matrimonio: “Ho preferito pensare a me”, ha detto la casta. Per concludere, la D’Urso ha aggiunto: “Oggi è andata così, quindi proporrei di ri-invitare tutti e quanti gli ospiti”. La padrona di casa nella giornata di ieri era scoppiata in lacrime per la drammatica storia di Patrizia: “Hai bisogno di mobili, lenzuola, vestiti? Lanciamo un appello ai nostri telespettatori. Altrimenti ci penso io. Adesso due minuti per prendere un bicchiere d’acqua…”.

