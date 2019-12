Uomini e Donne, è ufficiale: presentata la nuova tronista. Ecco chi è

Uomini e Donne, c’è una nuova tronista. A svelare ufficialmente l’identità della nuova protagonista del trono classico è lo stesso show di Maria De Filippi che in rete ha divulgato una clip di presentazione. Dopo la scelta di Giulia Quattrociocche e, a quanto dicono le anticipazioni, l’addio di Veronica Burchielli, al trono classico arriva Sara Amira. Ha 28 anni, è di Rieti ma vive a Roma e di professione fa l’assistente di volo.

Sara ha tre fratelli e una madre a cui è molto legata. E anche un passato sentimentale difficile, stando alle sue rivelazioni durante il video di presentazione. Nel dettaglio la nuova tronista di UeD ha spiegato di non essersi mai sentita valorizzata e apprezzata. "Ciao sono Sara ho 28 anni e nella vita sono un assistente di volo", ha esordito nella clip introduttiva diffusa sui canali social di Uomini e Donne.

















"Sono una ragazza di provincia – ha proseguito – , il mio lavoro è per me una finestra sul mondo mi fa incrociare gli sguardi di migliaia di persone, mi fa evadere da posti dove ho sempre vissuto, ma più viaggio più apprezzo il valore di casa". Ora, come detto, Sara vive a Roma, in un monolocale di 25 mq, ma "non riesco a staccarmi da Rieti".















Sara si è sciolta in lacrime ricordando le sue storie d'amore passate: "L'amore vissuto in passato mi ha spento il sorriso. Ho vissuto relazioni in cui non mi sono sentita apprezzata e valorizzata. Ero arrivata a pensare di essere una nullità. Non ho mai condiviso la quotidianità con un uomo. Avrei voluto una persona che mi dicesse quanto tenesse a me. Con il tempo ho capito che mi circondavo di persone sbagliate".











“Sorrido molto, sono convinta che un sorriso faccia bene quanto un abbraccio o un bacio – dice ancora la nuova tronista – Qui a Rieti ho la mia mamma e i miei fratelli. Ha fatto decine di sacrifici per crescerci e non farci sentire inferiori agli altri, è la persona più importante della mia vita. A Roma vivo in un monolocale di 25 metri quadri per il quale spendo una buona parte dello stipendio ma mi sento fortunata perché ci sono tantissimi ragazzi che non hanno ancora trovato lavoro”.

