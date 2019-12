“Tutta bella, tutta…”. Antonella Mosetti, trasparenze esagerate e mini bikini: e il seno fuori

Tra le “regine della provocazione” Antonella Mosetti vanta un posto d’onore. La ex stellina di Non è la Rai oggi 44enne trova sempre il modo di stuzzicare i suoi follower di Instagram e con una delle ultime foto apparse sul suo profilo c’è riuscita a pieno. E possiamo tranquillamente dire che Antonella si è superata con questo scatto che avrà “riscaldato” in un attimo tutti gli italiani alle prese con pioggia e maltempo.

Solo qualche giorno fa la sexy mamma di Asia Nuccetelli ha infiammato il popolo di Instagram con un video. Le immagini di lei con un nuovo top super scollato e pieno di brillantini esaltavano al massimo il suo generoso décolleté e, come ogni volta, i suoi fan sono andati in tilt. Nel filmato, poi, la Mosetti si stende anche sul letto, ‘zoomma’ sulla sua scollatura e si accarezza il ventre scatenando ogni genere di fantasie. Continua dopo al foto

















Sempre determinata e ferma sulle proprie convinzioni, Antonella Mosetti non si è mai lasciata intimorire dai giudizi social; il recentissimo scatto ne è una prova. Elegante e sensuale in un abito tempestato di paillettes e trasparenze, la Mosetti posa a gambe spalancate fissando dritto l’obiettivo. Il seducente accavallamento della prima immagine si trasforma in una spaccata nella seconda. La gonna, raccolta in grembo, scopre le lunghe gambe di Antonella enfatizzate da altissimi sandali dal tacco a spillo. Continua dopo la foto















E non si risparmia nemmeno nella parte superiore dell’abito. Una fascia di paillettes copre appena il seno, il resto è velato da trasparenze.“Regina indiscussa”, i primi commenti sono di plauso. I followers più affezionati non tardano a commentare, esplicitando tutto il loro gradimento. “Tu non cambiare niente perché sei stupenda così”, replicano alla didascalia della showgirl che recita: “O cambi qualcosa o non lamentarti!”. Continua dopo la foto











“La donna più bella del mondo ha un solo nome: Antonella Mosetti”, chiosano in estasi. “Sta meglio a gambe aperte!!”, esclamano i più maliziosi. E poi: “Sei stupenda”, “Favolosa”, “Splendore assoluto”, “Senza parole”, “La regina dei miei sogni”.

Ti potrebbe interessare: Loredana Lecciso rompe il silenzio dopo la morte di mamma Jolanda: il ricordo strappalacrime