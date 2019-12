Sanremo 2020 continua a rivelare i suoi assi nella manica. Ospiti di eccellenza, scrupolosamente selezionati, proprio per non tradire le aspettative di una Festival della musica degno di essere chiamato tale. Non tradire i gusti del pubblico e trovare sempre il modo di seguire un percorso di qualità, questi i presupposti che guidano le scelte degli organizzatori. E non si può certamente dire che il Festival stia rinunciando all’originalità delle scelte, sempre ben condite da un pizzico di suspance nelle aspettative.

Lewis Capaldi con il suo "Someone You Loved" si aggiudica il primo posto nelle classifiche statunitensi ed è lui il giovane cantante e primo ospite a essere stato annunciato per questo Sanremo 2020. Capaldi è un musicista di fama internazionale. Classe 1993 e originario della Scozia, Lewis Capaldi è un giovane talento da record: il suo primo disco Divinely Uninspired to a Hellish Extent è stato il disco più venduto del 2019 in Gran Bretagna, e da settimane il suo singolo Someone You Loved è in testa alle classifiche in America.



















A dare la notizia è l'ANSA, che ha consultato nelle ultime ore fonti interne alla Rai. Non è chiaro al momento in quale delle cinque serate previste si esibirà il giovane artista, ma di lui si sa che quello di Sanremo è il secondo invito italiano ricevuto dopo pochi giorni dalla sua esibizione negli studi di X Factor con la canzone Someone you loved. Lewis è un musicista che si è costruito da solo, fino ad essere scoperto dal manager Ryan Walter. Un brano caricato sull'account SoundCloud, semplicemente registrato in casa, che lo ha portato a essere uno degli artisti più cool del momento.















Dal Direttore artistico del Festival, Amadeus, non sono ancora stati confermati altri nomi, se non quelli di Fiorello e Jovanotti. Rimangono ancora in sospeso anche i nomi femminili. Si vocifera cheMonica Bellucci farà da coconduttrice almeno per una sera. E Lorella Boccia? La ballerina conduttrice del daytime di Amici ha smentito la sua partecipazione sul palco dell'Ariston in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La Boccia ha dichiarato: "Smentisco i gossip: Sanremo lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti i conduttori. Io devo ancora fare gavetta".









Si lascia ancora un velo di mistero sulla partecipazione o meno di Chiara Ferragni. Proprio lei, presa di mira dal Codacons, si vede ancora impegnata ad affrontare le critiche che la definirebbero “un cattivo modello per i giovani”. Per questo motivo, la direzione Ariston tende ancora a non pronunciarsi, pena: il calo di ascolti e di approvazione pubblica. Meglio non correre rischi al momento e giocare bene le proprie carte, anche perchè non si è ben capito se Lewis riuscirà a conquistare anche il pubblico italiano.

