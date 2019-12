Da quando Riccardo Guarnieri ha fatto la proposta di matrimonio a Ida Platano sono loro i protagonisti assoluti del trono over di Uomini e Donne. Dopo quel colpo di scena – perché per come andavano le cose tra loro pochi si potevano aspettare i fiori d’arancio – il pubblico di Maria De Filippi aspettava con trepidazione la risposta della dama.

Tanto per dare un'idea della curiosità dei telespettatori, solo la puntata in cui Riccardo ha fatto la proposta, andata in onda il 4 dicembre scorso, il dating show di Canale 5 ha raccolto intorno al piccolo schermo oltre 3 milioni di persone con uno share di oltre il 24%. Numeri record, insomma. Poi, una settimana dopo quel momento, gli spettatori hanno finalmente scoperto le intenzioni di Ida che, sulle prime, è rimasta spiazzata, quasi incredula, e poi si è chiusa nel silenzio del suo camerino perché voleva stare da sola.

















Arriviamo così alla puntata del trono over del 10 dicembre, dominata naturalmente da Ida e Riccardo e dal 'post proposta'. I due si sono riavvicinati e lei, dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio, ha ammesso di provare un grande sentimento per lui e un lungo bacio al centro dello studio ha suggellato il nuovo patto d'amore.















Ha cambiato idea la dama. Non vuole più stare da sola e fa un passo verso Riccardo. Certo, le insicurezze e le paure restano, tanto che persino Maria prova a spiegare al cavaliere che Ida lo ama molto ma teme che lui possa farla soffrire di nuovo. Ma la tensione sparisce quando Ida dice a Riccardo: "Io non ci voglio rinunciare a te". A quel punto scattano nell'ordine il bacio, il ballo, le lacrime e gli applausi.









Visualizza questo post su Instagram Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci.❤️ Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 10 Dic 2019 alle ore 9:54 PST



Non è finita qui perché dopo la puntata la romantica dedica di Riccardo – che a differenza di Ida è poco attivo su Instagram – ha fatto subito risentire l’odore di fiori d’arancio al pubblico. “Io ti ho scelto. E ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Senza pause e senza dubbi… continuerò a scegliere te!” ha scritto a corredo di uno scatto che li ritrae insieme durante la puntata. Anche Ida ha presto rotto il silenzio e tra la miriade di commenti e complimenti piovuti sotto ai loro nuovi post si legge anche “Ora aspettiamo il matrimonio”, “Vi vogliamo con la fede al dito”, “Stupendi, l’amore vince sempre”. Ora che si sono ritrovati andranno presto all’altare?

