Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale F dove, oltre a chiarire i motivi della sua assenza a Le Iene durante il commovente tributo a Nadia Toffa, ha fatto anche una confessione che non piacerà per niente ai suoi tanti fan. Ma andiamo con ordine.

Sulle ragioni dietro l’assenza tra le 100 Iene presenti in studio per Nadia, Ilary ha spiegato: “Non c’ero, ma c’è un motivo. Non ero in Italia. Ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita”. La polemica è nata immediatamente quando il pubblico si è accorto che la bella Ilary non c’era, ma a mettere un punto e placare la rabbia dei fan è poi arrivata la stessa redazione de Le Iene con una precisazione inviata all’AdnKronos. (Continua dopo la foto)

















“Sono polemiche infondate. Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all’ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio – hanno spiegato Le Iene – Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all’iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati”. (Continua dopo la foto)















Chiariti i motivi della sua assenza, Ilary Blasi ha parlato del suo lavoro. Dopo Eurogames la conduttrice non si è più vista molto in tv e dopo l’addio a Le Iene e al ‘suo’ Grande Fratello Vip ha spiegato: “Oggi quando guardo il programma mi fa effetto vedere lo studio dove sono cresciuta, però, a volte, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose”. (Continua dopo le foto)











Quindi la rivelazione che come dicevamo non piacerà a chi la ama nei panni di conduttrice: “Mi piace l’idea di mettermi in gioco. Certo non potrò farlo per sempre, così come non so se continuerò a fare questo lavoro. Il marito non lo cambio ma tutto il resto sì”. Dunque dirà addio alla tv? Anche ‘Casa Totti’, la fiction che sembrava stesse per arrivare a breve è ancora un punto interrogativo: “Abbiamo girato solo una cosa tra di noi, insomma poco o nulla. Al lavoro penserò dopo Natale, la mia festa preferita”, ha spiegato ancora Ilary, che quindi ora è tutta per la sua famiglia.

