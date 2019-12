È morto martedì 10 dicembre in Texas Philip McKeon, l’attore conosciuto dai telespettatori per aver interpretato il ruolo di Tommy Hyatt nella sitcom di successo ‘Alice’. L’annuncio della scomparsa, dopo una lunga malattia (al momento non precisata), è stato dato da un portavoce della famiglia, Jeff Ballard, a “The Hollywood Reporter”.

Philip McKeon era il fratello maggiore dell’attrice Nancy McKeon, famosa per aver interpretato il ruolo di Jo nella sitcom ‘L’albero delle mele’. “Siamo tutti con il cuore spezzato e devastato dalla morte di Phil”, ha spiegato Jeff Ballard nella nota diramata poco dopo il decesso dell’attore. “Il suo meraviglioso senso dell’umorismo, la sua gentilezza e la sua lealtà saranno ricordati da tutti coloro che lo hanno incrociato durante la sua vita”, ha consluso il portavoce della famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nato a Westbury, nello stato di New York, l’11 novembre 1964, Philip McKeon è stato un baby attore prodigio: già all’età di 4 anni fu ingaggiato come bambino-modello per riviste, giornali e spot televisivi. L’attrice Linda Lavin, che recitava nel ruolo di Alice nell’omonima serie televisiva (andata in onda dal 1976 al 1985), lo vide esibirsi per la prima volta a Broadway: lo ritenne brillante e dotato di talento e lo raccomandò per il ruolo di Tommy, ruolo che poi gli darà grande visibilità e successo. (Continua a leggere dopo la foto)















Philip McKeon è infatti noto per aver interpretato il ruolo di Tommy Hyatt, il figlio della protagonista che dà nome al telefilm, nella sitcom Alice, dal 1976 al 1985. Diventato baby attore professionista a soli 12 anni, Philip sul set di ‘Alice’ si legò particolarmente all’attore Vic Tayback (Mel Sharples nella serie), che dopo la morte di suo padre divenne il suo padrino anche nella vita. Dopo la fine di ‘Alice’, McKeon continuò a fare delle apparizioni in tv e recitare al cinema. (Continua a leggere dopo la foto)









Tra i film interpretati ‘La scuola degli orrori’ (1987), ‘Cara dolce strega’ (1989), ‘Red Surf. Giovani Iene’ (1989), 976 – Chiamata per il diavolo 2′ (1992), ‘Sandman’ (1993) e ‘Ghoulies IV’ (1994). In anni più recenti è stato assistente di regia e produttore di film. Dopo il 2000 McKeon si dedica al lavoro in radio, prima per il notiziario della KFWB AM 980 di Los Angeles e poi come ospite nel programma mattutino “The Breakfast Taco” su KWVH-LP 94.1FM in Wimberley, in Texas

Leonardo Pieraccioni con la nuova fiamma. E Laura Torrisi che ne pensa? Il commento non sfugge